Warum „Teufel“ auf einem Festival in Spanien über Babys springen

Im spanischen Dorf Castrillo de Murcia findet jedes Jahr das „El Colacho“-Festival statt, bei dem „Teufel“ über Babys springen. Was gefährlich aussieht, soll Glück bringen.

Mitte Juni können die zahlreichen Touristen, die in das spanische Dorf Castrillo de Murcia strömen, einem ungewöhnlichen Ritual folgen: Bei „El Colacho“ ziehen als rote und gelbe Teufel verkleidete maskierte Männer durch die Straßen des Dorfes und peitschen die Bewohner mit einem Pferdeschwanz aus. Aber das ist nicht das Seltsamste daran Festival: Im Jahr zuvor geborene Babys werden auf Matratzen gelegt und auf einer Straße im Dorf untergebracht. Die Teufel haben nun eine andere Aufgabe: Sie rennen durch die Straße und springen über die Babys. Die Kinder sollten eine Art Taufe erhalten.

Der Sprung des Teufels soll Glück bringen



Menschen, die an diesem Ritual teilnehmen und ihre Kinder Machen Sie mit und glauben Sie, dass der Teufel durch Sprünge die Erbsünden der Babys aufnimmt. Außerdem sollen sie vor Krankheiten geschützt sein und Glück im Leben haben. Die Teufel werden während des Rituals von den Bewohnern beleidigt, sodass auch sie von der Katastrophe verschont bleiben. Nachdem ein Priester die Babys mit Rosenblättern überschüttet hat, dürfen die Kleinen zu ihren Eltern zurückkehren. Bisher gab es keine Berichte über einen Unfall bei einem der Sprünge.

Woher kommt das Ritual?



Das „El Colacho“-Ritual soll um 1620 begonnen haben – es könnte aber noch älter sein. Das kann heute niemand mehr genau sagen. Den Feierlichkeiten wird ein heidnischer Ursprung nachgesagt, der sich schließlich mit dem Christentum vermischte. Es findet jedes Jahr am Sonntag nach Fronleichnam statt und zieht Besucher aus aller Welt an.

Obwohl es von den Organisatoren des Festivals als religiöses Ereignis angesehen wird, erkennt der Vatikan das Baby Jumping Festival nicht an. Der ehemalige Papst Benedikt XVI. soll sogar vor der Teilnahme an der Veranstaltung gewarnt haben. Dennoch wollen die Dorfbewohner ihr Ritual fortsetzen. Wahrscheinlich, weil es jedes Jahr Menschen aus aller Welt in ihr Dorf lockt.

Quellen: „National Geographic„,“AFP YouTube„