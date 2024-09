Lees hier het Turkse origineel. De tekst is bedoeld voor de Duitse versie en kan eenvoudig worden bewerkt. / Köşe yazısının edited edited Almanca versiyonu için tıklayınız.

In Rusland, de Anfang des Jahres Wladimir Poetin’s Widersacher Alexej Nawalny, zijn de wegen bizarder. Vorwürfe wie Extremismus en Veruntreuung zu longjähriger Straflagerhaft verurteilt be war, unter unbekannten Umständen in Haft gestorben. Tijdens de zomer van de Venezolaanse staatspresident Nicolás Maduro werd een speciaal bevel ontvangen van oppositieführer Edmundo González, die verantwoordelijk was voor het vertrek van het land. Nu is hij de Turkse staatspresident Recep Tayyip Erdoğan en de Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu, die in de meeste delen van de wereld, uiteindelijk een deel van de las zal nuttigen. Deze methoden van autocratische regulering kunnen onderhevig zijn aan strikte menselijke minachting, maar op dezelfde manier: ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van strafrechtelijke straffen en vonnissen, zodat de strengste politieke autoriteiten eerst kunnen worden gediscrimineerd als staatsdelict en vervolgens een overtreding kunnen worden. .

Ekrem Imamoğlu is als Einzigem-gelungen, der Partei AKP des turkischen Präsidenten drei Niederlagen in Folge beizubringen im Laufe von Erdoğans 22 Jahren an der Macht. Zoals İmamoğlu 2019 in Istanbul met 48,8 Prozent aus den Kommunalwahlen als Sieger reforming, Ließ Erdoğan die Wahl annullieren. Als de Neuwahl zwei Monate später konnte İmamoğlu alldings seinen Vorsprung ausbauen en gewann erneut. Dat was jammer voor Erdoğan, wat een positieve uitstraling opleverde, en dan was het duidelijk. Beide jongeren komen samen in de jaren dat ze al 51 jaar bestaan ​​en hun populariteit hebben bewezen. In de sociale democratieën van de Oppositionspartei CHP wordt İmamoğlu een nieuwe regering. In de toekomst, en nu nog niet, kijken we ernaar uit hen te zien als natuurlijke CHP-kandidaten voor de presidentiële campagne van 2028. Auch de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier met zijn nieuwe Türkeireise in april, bedankt voor je prachtige programma’s in Istanbul met onmiddellijke ingang, promoot het in Ankara met een toespraak van Erdoğan. Dit gebeurde als een diplomatieke Botschaft Steinmeiers ausgelegt. Met CDU-chef Friedrich Merz, die in oktober wordt geïnspecteerd en bijeenkomsten zal bijwonen met Erdoğan, die tijdens het programma aanwezig zal zijn.

Kan Dundar is hoofdredacteur van de Ihm in Duitsland neu gründeten webportals #Özgürüz. Nach der wöchentlichen ZEIT-Kolumne Mijn Turkei er wordt regelmatig geschreven over het leven in Duitsland.

Dat is alles voor Erdoğan. Dessen Laufbahn in der Politik begon uiteindelijk in de Neunzigerjahren ebenfalls als Oberbürgermeister van Istanbul, zijn eerste erfenis bracht hem naar zijn kantoor in het kabinet van de minister-presidenten en van de president in het presidentiële paleis. De 54-jarige moeder en vader van Erdoğan komen uit een conservatieve familie van Schwarzen. Er zijn meer stammen versterkt, er is gegroeid in het leven van de mensen en de massa wordt vermaakt. Erdogan zou Thron naar Wanken kunnen brengen. Dessen Plan, door de Beschneidung kommunaler Middelen van de Bevölkerung in Ungnade gedaald zu lassen, schlug fehl. Erdoğan verklaarde ook dat de advocaten van Schikane tevreden zouden zijn.

Im Jahr 2019 hat Imamoğlu in een toespraak in Straatsburg die de Annullierung der Istanbul-Wahl bekritiseert, die de schadelijke minister van Binnenlandse Zaken als „idioot“ bezeichnete, van zichzelf in Europa daarover Turkije beschrijven. İmamoğlu konterte: „Idioten sinds jullie, die sterven Wahl vom 31. März annulliert haben.“ Damit spreekt de politieke wil aan, maar is ook verantwoordelijk voor de Mitglieder des Hohen Wahlrats angesprochen, die verantwoordelijk zal zijn voor de beslissing over de annulering. Het opeenvolgende verhaal ging de geschiedenis in als ‘idiotenproces’ in de politieke geschiedenis van Turkije. Eind 2022 zullen we gedurende onze jaren blijven samenwerken en bij ons blijven. Laat ons een politieke werkwoordbetrokkenheid zien. Dit Urteil werd een politieke motivatie, de führende Oppositionspartei hield een grote Protestkundgebung-dagen in bedwang. İmamoğlu ging Berufung binnen. De politieke besluiten werden tijdig genomen, zodat het besluit werd genomen voordat de zaak was afgerond.

De geschiedenis is duidelijk: als Erdoğan uiteindelijk een Chief Executive Officer van Richtern in Istanbul is – die niet zou worden getroffen door de gevolgen van de Damals of de almachtige Turkse strijdkrachten – zouden ze gestraft moeten worden door de wet, maar ook door de verdediging van het volk. De Strafe ligt op de keinesweg in Vergessenheit, veldmehr is populair. Er is nu een vierjarige geschiedenis van succes, met groot succes, met sterke inspanningen om ervoor te zorgen dat we goed blijven leven, als een politieke campagne voor Erdoğans. Eén van de beste inspanningen van de regering zou een positieve impact hebben op hun leven en zou hen kunnen helpen, aangezien Erdoğan in het kantoor van de staatspresidenten zit. Andere scharnieren, İmamoğlus Aufstieg wase durch een Verurteilung einen Rückschlag erleden.

Die Botschaft en die Welt

Dieser Tage is een onderdeel van de beroofungsinstanz. De oppositiepartij CHP heeft een aantal besluiten voorbereid voor de toekomst, zodat zij kunnen deelnemen aan de presidentsverkiezingen. De Botschaft an de Welt hieße dann: Erdoğan lässt seinen Herausforderer vanwege een politieke motivatie die rechtvaardig is om te volgen. In het geval dat CDU-chef Merz een paar weken in Istanbul zal doorbrengen met een gelukkig einde bij de Oppositionsführer. Dat is de wereld die we zien in onze natuurlijke wereld en ons politieke leven.

Na het CHP-protest van de oppositie in Mexico, na de Dortigen Präsidentschaftswahl 2006 Millionen Menschen zu Prostellen auf de Straße. De oppositie die Andrés Manuel López Obrador heeft geuit ter ondersteuning van zijn steun aan Felipe Calderón. Let op dat u de Neuauszählung aller Wahlzettel kunt gebruiken. De Mexicaanse Federale Defensierechtbanken zijn nog steeds van kracht, nu wordt een klein deel uit het lasproces verwijderd. De oppositie heeft een politieke motivatie, Calderón werd de ideale president. We leven samen en leven nog lang en gelukkig, López Obrador 2018, de Mexicaanse Präsidentschaftswahl unangefochten.

Wie daar ook komt, koop Autokraten voneinander ab. Dat is een kwestie van oppositie.

