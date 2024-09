Na een leven lang in het belang van Eishockey-Torhüter Thomas Greiss bei den Löwen Frankfurt aufs Eis zurück. In de geschiedenis van Trump-fans zijn de activiteiten op sociale media en nationale activiteiten in een stroomversnelling gekomen.

De lage kosten in Frankfurt zijn afhankelijk van de zorg die de Torhüter-Position reactor biedt en zijn onderworpen aan wettelijke vereisten. Wie Bornheim in the middle of nowhere speelt, zal zeker welkom zijn bij voormalig NHL- en National-doelman Thomas Greiss die de Pfosten en Jussi Olkinuora zal verlaten, evenals Cody Brenner.

„In de huidige situatie is dit voor ons de ideale oplossing, dat er geen behoefte is aan een antwoord, een voortzetting van het seizoen“, aldus sportdirecteur Daniel Heinrizi over de sportieve aanpak van de voltooiing. Eén Entscheidung, dat alles één Geschmäckle hat.

Greiss viel Hitler-Vergleich

Greiss, geboren in Füssen en sinds 2006 woonachtig in de VS, werd altijd verwaarloosd door zijn berichten en activiteiten op sociale media. In 38 jaar ben ik een biechtvader van Donald Trump-fans, sinds het jaar 2017, en een beoordeling van de huidige Amerikaanse presidentiële opvattingen over Hillary Clinton met Adolf Hitler en vind ze leuk. „Nie verhaftet, nie verurteilt, genauso onschuldig zoals Hillary“, hatte laut einem n-tv-bericht naast de afbeelding staan. Groeten zijn er schuldig aan, maar er zijn andere redenen achter.

Zo is er ook een fotomontage, die Trump met zijn eigen woorden en zijn verachtelijke woorden van Clinton in zijn andere hand zei, na „Gefällt mir“. Später kondolierte daar deze ultraconservatieve radiomoderator Rush Limbaugh, die altijd van Abtreibung und Feminismus hield. Wie van de Mirror bericht Verbreitetete Limbaugh ging dood, dat Barack Obama geen Amerikaanse Amerikaan meer zou worden.

Groeten van zichzelf en concrete wegen Limbaugh’s welzijnsactiviteiten tijdens hun reizen. Daar ben je: ik ben een nationaalsocialist en een rechtse radicaal. „Ik ben gelukkig, dat is mijn andere welzijn en is tolerant.“

In de Nationale Mannschaft ausgebootet

Worte, denen ganz offensief aber nicht alle trauten. Greiss, der letztmals 2017 für die Nationalmannschaft aufgelaufen war, wurde zuletzt 2021 aktiv ausladen. „Zolang er rekening wordt gehouden met de huidige sportactiviteiten, zullen er geen verdere gevolgen zijn voor Thomas Greiss“, aldus sportdirecteur Christian Künast. „Als je een instellung van ons leven wilt initiëren, sterf dan in de Satzung Stehen, niet meer dan honderd jaar later.“

Ik ga een zomer doorbrengen met een leven vol NHL-carrières met de St. Louis Blues officieël en nieuws, meer tijd met het nieuws van mijn familie. Voor het lage onderhoud is er nu een duidelijke Ruhestand.