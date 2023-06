Als Gerüchte über eine Ehekrise bei Oliver und Amira Pocher aufkamen, ging das Paar in die Offensive: Ja, es sei gerade schwierig für sie, geben die beiden öffentlich zu. Das beruhigt die Diskussion um ihre Beziehung jedoch nicht – ganz im Gegenteil, wie sie weiter ausplaudern.

Mit der letzten Folge ihres Podcasts „Die Pochers!“ Oliver Pocher und seine Frau Amira sorgten für Aufsehen. Abschließend bestätigten sie Gerüchte, dass ihre Ehe derzeit nicht ganz rund laufe – es sei für sie im Moment „schwierig“, erklärten sie. Nun gehen sie in der neuen Folge ihres Podcasts, die jetzt zu hören ist, noch einmal auf den Stand ihrer Beziehung ein.

„In der aktuellen Situation (…) kann man machen, was man will. Jeder Auftritt ist eine große Schlagzeile“, erklärt der Komiker. Anschließend sprechen der 45-Jährige und seine Frau über die jüngsten Auswüchse der öffentlichen Diskussion um ihre Ehe. Und sie haben definitiv alles.

Amira Pocher berichtet, dass sie letzte Woche ungefragt ihr erstes sogenanntes Dickpic auf Instagram von „irgendeinem Spinner“ erhalten habe – die Aufnahme eines nackten Penis. „Ich hätte fast mein Handy fallen lassen. Es war wirklich ekelhaft. Es war wirklich ekelhaft“, sagt sie.

„Nur eine PR-Nummer“

„Ich meine, es gibt eine Schlagzeile: ‚Krise‘. Nicht einmal ‚Trennung‘. Und das reicht aus, damit die Leute, oder Männer, sich aufgefordert fühlen: ‚Weißt du was, ich nutze jetzt meine Chance (…) und sende.‘ ‚Sie fragt sich, was in den Köpfen solcher Männer vorgeht.

Oliver Pocher reagiert auf die Aussage gewohnt sarkastisch. „Und? Hast du dann Till Lindemann zurückgeschrieben?“ Das sagt er in einer ironischen Anspielung auf die jüngsten Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Rammstein-Sänger.

Aber es gebe auch viele andere Aussagen zu ihrer Beziehung, die völlig unangemessen seien, packt Amira Pocher weiter aus. „Es ist nur eine PR-Nummer von uns“, las sie online. Weitere Aussagen reichten von „Mein Mann und ich sind seit 30 Jahren zusammen“ bis „Jetzt hast du, was du willst, jetzt verpisst du dich“.

„Wirklich wunderschön“

Solche Vorwürfe verletzten sie, sie habe aber auch damit gerechnet, erklärt die 30-Jährige. „Ich wusste sehr gut, dass es diese Stimmen geben würde, die sagen würden: ‚Ja, jetzt hat sie irgendwie einen Status und jetzt braucht sie Oli nicht mehr.‘ So unglaublich, wirklich unglaublich. Am liebsten würde sie solchen Leuten „einfach eine Ohrfeige geben“, sagt sie verärgert.

In den Nachrichten, die sie seit letzter Woche erreichten, seien auch viele „unaufgeforderte Beziehungstipps“ enthalten, sagt Amira Pocher. Das wiederum findet sie „wirklich wunderbar“.

Dass Paare miteinander streiten, sei keine Seltenheit, betont Oliver Pocher. „Das gehört zu einer normalen Beziehung. Und dann ist es interessant, was dabei herauskommt“, erklärt er und fügt hinzu: „Eines der Dinge, die diesen Podcast ausmachen, ist, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben (…) oder haben.“ die gleichen Ansichten. Er fügt beruhigend hinzu: „Jetzt müssen wir nicht mehr so ​​tun, als wäre immer alles Mist.“

„Wir schaffen das“

In der vorherigen Podcast-Folge hatten die beiden bereits angekündigt, nun „vor der eigenen Haustür“ fegen zu wollen. Sie konnten und wollten ihre Probleme nicht verbergen. „Wir scheuen auch vor schwierigen Themen nicht zurück“, betonte Oliver Pocher. „Im Moment ist es einfach schwierig“, fügte seine Frau hinzu. „Die Leute um uns herum wissen das auch und einer von ihnen hat geplaudert, aber das ist nun mal so.“

„Beziehung ist nicht immer nur gute Laune“, resümierte der Komiker, während seine Frau optimistisch war: „Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und hoffentlich wird es den Podcast sowieso immer geben. Wir sind immer noch dabei.“ ein Team. Die Pochers sind die Pochers.“

Oliver und Amira Pocher sind seit etwas weniger als vier Jahren verheiratet. Ende 2019 gaben sie sich das Jawort und haben zwei gemeinsame Kinder. Oliver Pocher war zuvor mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.