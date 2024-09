Startpagina Politiek

Van: Jana Stäbener

Ik ben Anschluss en de Wahlen in Brandenburg stimuleer de jonge AfD-Anhänger een Song von den Atzen an. Eén deskundige waarschuwt dat ‘alle hemelen zijn gevallen’ zou kunnen gebeuren.

„Hé, graag gedaan, we zien jullie allemaal, tot ziens.“ Groeten van de jonge AfD-Anhänger op een Wahlparty der AfD in Potsdamer Ortsteil Marquardt. Bei der Brandenburg-Wahl landete die Partei mit 29.2 Prozent nur papp achter de SPD (30,9 Prozent). Op de Wahlparty in een pension waren ze uitgenodigd door Hans-Christoph Berndt en door de bondspresidenten Tino Chrupalla en Alice Weidel, evenals door de Thüringer AfD-president Björn Höcke.

“Eenvoudig alleen maar peinlich”, zegt iemand op TikTok en video van de Wahlparty. “Ik ben geschokt, maar ik ben er niet zo blij mee”, schreef een ander. De Melodie gehört zum Song “Das geht ab. We live the whole night“ van de band „Die Atzen“. In een video is het ook mogelijk dat de inhoud van de Atzen-Song van KI de juiste AfD-Song zou zijn om te schrijven, zodat deze actief is op TikTok.

AfD-Wahlpartij in Brandenburg: “Rassistische Abschiebepolitik als partijbanger”

De resultaten van de Wahlkampfs in Brandenburg zijn gebaseerd op de „Abschiebe-Song zum inoffizieellen Wahlkampf-Hit der AfD Brandenburg“ entwickelt en auf TikTok verbreitet, sagt der Rechtsextremismus-Experte Lorenz Blumenthaler von der Amadeu-Antonio-Stiftung.

“Einfach nur ekelhaft, wie ich die official Parteispitze unverhohlen an der eigenen Menschenfeindlichkeit”, staat er BuzzFeed Nieuws Duitsland van IPPEN MEDIA. “Rassistische Abschiebepolitik als Party Banger, dus op zichzelf moet een man eerst fühlen.”

Op sociale media verscheen een video van de Wahlparty van de AfD in Brandenburg. “Millionenfach abschieben”, doordringende jonge AfD-Anhänger en grölen “Wir schieben sie alle ab”. © TikTok-screenshot

Lied op AfD Wahlparty in Brandenburg “consequent Fortsetzung eines rechtse extreme Memes”

Auch nach der Wahl in Thüringen kijken na een AfD Wahlparty „beschämende“ Video’s auf. De antwoorden op het lied „L’amour toujours“ – met de tekst „Ausländer raus!“, met het lied uit de tekst van de raciale meme.

Over het Abschiebe-lied op de Wahlparty in Brandburg zei Blumenthaler: „Anders dan de manier waarop L’amour toujours handelt, is het op zichzelf een meme of trend, dat wil zeggen situationeel of een gedicht. Naast onze eigen geschreven en originele liedjes, worden ze ook veel gebruikt en onze eigen originele melodieën.“ Het lied is de „consistente uitdrukking van de extreemrechtse extremiteiten van de liefde van memes“.

AfD-Vorsitzender uit Brandenburg vindt Abschiebe-Song „volledig vertretbar“

“Mit jedem Wahlerfolg met de Rassismus-aanbieder. Met je verstand ben je dezelfde persoon. Alle Hemmschwellen zijn gevallen”, zegt Blumenthaler BuzzFeed Nieuws Duitsland. Door de video’s die de AfD-Wahlpartij maakte, werd de Abschiebepolitik getroffen door alle Gewalt, als „het was lustige, lapidares“.

In de herfst op maandag in Duitstalige muziek gesproken, zei René Springer, voorzitter van de AfD-Brandenburg, er is een „volledig verhaal“, het thema is opgenomen in een klein liedje. „De belangrijke kern en gevolgen van de politiek worden gebanaliseerd. Grölen bis zur Abschiebung. Dat voelt natuurlijk aan voor het hart, en voor degenen die van hun liefde houden, is alles even licht en evenwichtig. „Voor alle jongeren is de ideologie van extreemrechtse extremisten steeds agressiever en minder kwetsbaar voor het digitale leven van de wereld“, waarschuwt Blumenthaler.