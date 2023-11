Ekaterina Leonova bricht bij brisanter Frage in Tränen aus

Het leven van Ekaterina Leonova bepaalt altijd wie er vaart.Afbeelding: afbeelding afbeeldingen/ADruk

Prominent

Ekaterina Leonova heeft drie „Let’s Dance“ gewonnen, maar met toegenomen populariteit en extra interesse in haar privéleven: met haar showpartners en met Timon Krause zullen we ze later kunnen zien. Ook kunt u commentaar geven op het zeilen zoals het is.

In een nieuw interview hebben we nu een Duitser, die zich onder permanente speculaties laat leiden door de Tänzerin. Bij de gelegenheid kunt u ook reageren op uw opmerkingen, die u kunt bekijken op sociale media.

„Let’s Dance“-ster voor RTL-Kameras

„Hauptsache, ich weine nicht“, meint der Profi schonz zu Begin des Sprächs met RTL. Offenbar is niet de beste dag van de 36 jaar die hun leven doorbrengen met de „Let’s Dance“ Crew tijdens hun Duitse tournee.

Ekaterina Leonova heeft grote problemen, dus nu kan ik me erop concentreren. Met aandacht voor het feit dat de Monate open is, luidt het: „Het is gemakkelijk te begrijpen. Als je een goede relatie hebt met je man, kun je de druk op je houden.“

Over Ekaterina Leonova en Timon Krause vertellen wij u meer over de Liebes-Gerüchte.Afbeelding: IMAGO/Panama-foto’s

Als de RTL direct wordt afgesloten, heb je nieuwe vrienden, Kann die Tänzerin ihre Tränen endgültig nicht more zurückhalten: „Das wünsche ich keinem. Die Leute, die mij kennen, ze lachen darüber. Aberviele Menschen leren zo etwas en glauben es dann.“

Een antwoord op de eigen fragmenten is maar, maar maartdessen is een van de mediale berichtenstatistieken geworden.

Verletende reacties tegen RTL-ster Ekaterina Leonova

„Manchmal schrijft Leute Kommentare, die eeninfach wehtun. Du liest das unsagst: Das bin ich nicht“, führt der Tanzprofi weiter aus. Een voorbeeld van een oplossing voor de omgang met u, is dat u geen geld krijgt:

„Vanwege de manchmal kurz-vorm Explodieren, was aber kannst du machen? Du kannst dich nicht veridigen. Egal, was du sagst, es wird noch schlimmer.“

Het thema is Daniel Hartwich die tijdens de Tour de post op de Liebesleben van de Tänzerin volgt. Bij de gelegenheid gebruiken we het met humor en de moderator: „Ik heb een privéleven met mijn tijd in de krant.“

In het RTL-interview wordt je niet meer in een groter deel van de wereld geholpen: je kunt een potentiële partner niet (nu) op de hoogte stellen van de vraag. „Dat zal ik doen, dat is mijn vriend, dat mag ik ook, die morgen bij mij zal zijn“, zegt de „Let’s Dance“-fan Liebling.

Timon Krause is heel voorzichtig geweest met zijn Liebes-Spekulationen-geäußert, voordat de letzten Staffel-oorlog van de Mentalist jedenfalls begon met een andere Frau over.