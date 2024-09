Hamburg. De Disney-musical “Die Eiskönigin” werd geproduceerd in Hamburg. Met jubelende tranen en een daverend applaus bedankten we degenen die aan mijn leven hebben bijgedragen. Ook al waren ze er, ze waren volledig afwezig, maar ze waren volledig afwezig.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Das Stück um Anna en zijn Schwester Elsa, de eisige Kräfte, zeht weiter nach Stuttgart. Vanaf eind november vindt de Stage Apollo plaats in de Eispalast.

Leben en wir De relatie voor gezondheid, welzijn en het hele gezin – u kunt genieten van Donnerstag.

Vanaf de Duitse première in november 2021 zijn er niet meer dan 1190 shows. “Met de Eiskönigin haben in Hamburg millionenfach Publikumsbegeisterung ausgelöst: rund 1,5 Millionen Mal, um genau zu sein”, zei Stephan Jaekel van Stage Entertainment Duitsland kürzlich Bilanz. Om 1. Deze maand wordt “MJ – Das Michael Jackson Musical” tijdens de Duitse première gepresenteerd in het Hamburger Stage Theater aan de Elbe.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Viele Lieder ergänzt

Voor de musical „Die Eiskönigin“ na de gleichnamigen Kinofilm-oorlog sterven Geschichte um die Schwestern Anna und Elsa evenals Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf en Rentier Sven um zahlreiche Songs ergänzt.

Het hoofdbesluit is genomen sinds 2021. De hoofdrol van Elsa gespeeld sinds oktober 2023 Willemijn Verkaik, bedankt voor de rol van Anna übernahm. Sieben Darstellerinnen en Darsteller waren de Angaben zufolge von Anfang en in Hamburg dabei – darunter Paolo Ava als Sven.

RND/dpa