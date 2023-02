NHL-ster Leon Draisaitl trifte voor de Edmonton Oilers en met Grund zum Feiern. Auch ein Teamkollege staat bij Sieg im Fokus.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers die Serie von vier Niederlagen nacheinander legdt. De Oilers winnen in de Noord-Amerikaanse Eishockey-Liga NHL tegen de Philadelphia Flyers met 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Der 27 Jahre alte Kölner traf zum 2:2, es war sein 34. Saisontor. Zudem gab er zwei Assists. Signaal Partner Connor McDavid erzielte seine Tore 43 en 44 in der laufden Saison, die de Erfolg perfect aandrijft. Eerst bracht de 26-jarige Kanadier 7:21 Minuten voordat Schluss sterven Oilers in Führung, ehe er 2:25 Minuten voordat Schluss ins leere Tor traf.

McDavid war zudem als Vorlagengeber bei Draisaitls Treffer beteiligt, es war sein 800. Punkt in seiner NHL-Karriere en für Draisaitl der 700. Insgesamt steht McDavid nun bei 802 Punkten in 545 Partien, Draisaitl bei 701 in 614 Spielen. McDavid führt de doelpuntenlijst van het seizoen met 105 punkten (44 tore/61 assists) en. “Das war ein wichtiger Sieg für uns. Wir nehmen die zwei Punkte und bleiben dran”, zei Draisaitl.

McDavid is de eerste speelster in de Geschichte der NHL, van de 800er-Marke erreichte. Nur Wayne Gretzky (352 Spiele), Mario Lemieux (410), Mike Bossy (525) en Peter Stastny (531) afhankelijk van het aantal Spielen.

Rep. Moritz Seider won inderdaad met de Detroit Red Wings zowel de Washington Capitals 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Angreifer John-Jason Peter heeft de Buffalo Sabres 3:6 (0:4, 0:1, 3:1) gegeneerd door Toronto Maple Leafs en moet een van de meest voorkomende tegenslagen zijn.

