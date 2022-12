Eishockey-EM: Deutsche Männer verlieren Finale in Hamburg

Stand: 11.12.2022 15:00 Uhr

Einen Tag nach dem Triumph der deutschen Eishockey-Frauen verpassten die DHB-Herren den Titel bei der Europameisterschaft in Hamburg. Im Finale am Sonntag unterlagen die Gastgeber Österreich mit 1:1 (1:1).

Das deutsche Team verlor das zweite Spiel gegen die Österreicher und verpasste damit das 17. EM-Gold. Bereits in der Vorrunde hatte der Weltmeister dem gastgebenden Titelverteidiger mit einem 7:6-Sieg die einzige Niederlage zugefügt.

Die DHB-Auswahl um Rekordnationalspieler Tobias Hauke, der seine Länderspielkarriere enttäuschend beendete, war von Beginn an hellwach und nahm im ersten Viertel ein Übergewicht hinzu. Kapitän Paul Dösch verwandelte noch vor Ende des ersten Drittels einen Siebenmeterschuss zur Führung der Hausherren, doch kurz vor der Halbzeitpause glich Fabian Unterkircher aus – ein unglückliches Tor, da noch ein deutscher Stock im Weg war und lenkte den Ball ins eigene Tor.

Das deutsche Führungstor liegt in der Luft

In der zweiten Halbzeit nahm die Begegnung Fahrt auf und das heimische Publikum stand nun lautstark hinter der Mannschaft von U21-Trainer Rein van Eijk, der Bundestrainer Andre Henning an der Elbe vertrat. Im letzten Viertel hing mehrfach der deutsche Führungstreffer in der Luft – fiel aber nicht. Der Wucher rächte sich. Es war noch knapp eine Minute zu spielen, als Unterkircher erneut mit einer Elfmeterecke traf und den Schlusspunkt setzte.

Kein Doppeltriumph bei der Heim-EM

Den dritten Platz sicherten sich die Niederlande mit einem 10:3 (5:1)-Sieg gegen die Schweiz. Die deutschen Frauen hatten am Samstag mit einem 5:4 (1:2)-Sieg im Finale gegen die Niederlande bereits ihren 16. EM-Titel gefeiert.

Zeitplan Frauen:

Mittwoch, 7. Dezember Zeit begegnen 10.30 Uhr Ukraine – Tschechische Republik 7:3 11:45 Uhr Niederlande – Österreich 7:0 13 Uhr Deutschland – Türkei 11:2 17 Uhr Niederlande – Tschechische Republik 3:0 18:15 Uhr Türkei – Ukraine 6:7 19.30 Uhr Deutschland – Österreich 8:0

Donnerstag, 8. Dezember Zeit begegnen 13:15 Uhr Türkei 2-3 Niederlande 14.30 Uhr Tschechische Republik – Österreich 2:3 15:45 Uhr Ukraine – Deutschland 0:9

Freitag, 9. Dezember Zeit begegnen 9.30 Uhr Österreich 2-2 Ukraine 10:45 Uhr Tschechische Republik – Türkei 3:2 12 Uhr Niederlande – Deutschland 2:4 17 Uhr Österreich – Türkei 5:2 18:15 Uhr Deutschland – Tschechien 8:2 19.30 Uhr Ukraine – Niederlande 1:12

Samstag, 10. Dezember Zeit Begegnungen KO-Runde 12:45 Uhr, Spiel um Platz 5 Tschechische Republik – Türkei 5:0 14.10 Uhr, Spiel um Platz 3 Österreich 0-1 Ukraine 15:35 Uhr, Finale Deutschland – Niederlande 5:4

Zeitplan Männer:

Donnerstag, 8. Dezember Zeit begegnen 9.30 Uhr Tschechische Republik – Niederlande 2:8 10:45 Uhr Österreich – Schweiz 9:5 12 Uhr Deutschland – Belgien 4:4 17 Uhr Schweiz – Tschechien 5:5 18:15 Uhr Österreich – Belgien 6:2 19.30 Uhr Deutschland – Niederlande 6:5

Freitag, 9. Dezember Zeit Begegnungen 13:15 Uhr Schweiz – Deutschland 8:13 14.30 Uhr Niederlande – Belgien 10:7 15:45 Uhr Tschechische Republik – Österreich 2:4

Samstag, 10. Dezember Zeit begegnen 9 Uhr Niederlande – Schweiz 5:5 10.15 Uhr Belgien – Tschechische Republik 3:2 11:30 Uhr Deutschland – Österreich 6:7 18:15 Uhr Tschechische Republik – Deutschland 1:9 19.30 Uhr Österreich – Niederlande 4:7 20:45 Uhr Belgien – Schweiz 2:3

Sonntag, 11. Dezember Zeit Begegnungen KO-Runde 11 Uhr Spiel um Platz 5 Belgien – Tschechische Republik 9:7 12:30 Uhr Spiel um Platz 3 Niederlande – Schweiz 10:3 14 Uhr, Spiel um Platz 1 Österreich – Deutschland 2:1

