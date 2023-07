Eishockey: Dominique Heinrich heeft het opgelost met den Capitals

Die Spatzen zijn langer door de Dächern gedepfiffen gegaan, terwijl de Donnerstag is opgelost: Die Salzburger Eishockey-Legend Dominique Heinrich wechselt nach 15 Jahren in der Mozartstadt zurück nach Wien en wird künftig für die Weense hoofdsteden verteididen. Heinrich, noch bei der WM im Mai in Tampere een der heimischen Top-Verteidiger, absolvierte mit Salzburg 796 Spiele (Rekord) en holle titels, wurde aber nach dem heurigen Meistertitel überraschend nicht mehr weiter verpflichtet.

Der 32-jaren, der eigentlich aus Wien stammt, nimmt die Rolle des Teamleaders both den Capitals an. „Ich habe as junior Spieler von großen Spielern leren können, wie das Gewin funktioniert. Das Wissen zal ich jetzt weitergeben“, meinte Heinrich. Sein neuer Coach Marc Habscheid is jedenfalls überglücklich. „Er is nu een wenige Spieler in Österreich, die über seine Qualität Verfügen. Auf ihn kann ich in jeder Phase des Spiels bauen.“