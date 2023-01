Eisbär tötet Frau und Jungen in einem abgelegenen Dorf in Alaska





WALES, Alaska (AP) – Ein Eisbär hat nach Angaben von Staatspolizisten zwei Menschen in einem abgelegenen Dorf im Westen Alaskas angegriffen und getötet.

Alaska State Troopers sagten, sie hätten den Bericht über den Angriff am Dienstag um 14:30 Uhr in Wales an der Westspitze der Seward-Halbinsel erhalten, berichtete KTUU.

„Erste Berichte deuten darauf hin, dass ein Eisbär in die Gemeinde eingedrungen ist und mehrere Bewohner gejagt hat“, schrieben die Soldaten. „Der Bär hat eine erwachsene Frau und einen jungen Mann tödlich angegriffen.“

Der Bär wurde von einem Anwohner erschossen, als er das Paar angriff, sagten Soldaten.

Die Namen der beiden getöteten Personen wurden nicht veröffentlicht. Troopers sagten, sie arbeiteten daran, Familienmitglieder zu benachrichtigen.

Troopers und das State Department of Fish and Game planen, nach Wales zu reisen, sobald das Wetter es zulässt, hieß es in der Meldung.

Wales ist eine kleine, überwiegend Inupiaq-Stadt mit etwa 150 Einwohnern, etwas mehr als 161 Kilometer nordwestlich von Nome.

Tödliche Angriffe von Eisbären waren in Alaskas jüngerer Geschichte selten. 1990 tötete ein Eisbär einen Mann weiter nördlich von Wales im Dorf Point Lay. Biologen sagten später, das Tier habe Anzeichen von Hunger gezeigt, berichtete die Anchorage Daily News.

Alaska-Wissenschaftler des US Geological Survey fanden 2019 heraus, dass Veränderungen im Meereislebensraum mit Hinweisen darauf zusammenfielen, dass die Landnutzung durch Eisbären zunahm und die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung mit Eisbären gestiegen war.

Die Associated Press