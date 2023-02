Als Wall Street de Befürchtung gebruikt, kunnen de Fed weiter in grote Schritten de Zinsen erhöht. Nach de langgerekte Wochenende fahren die US-Börsen kräftige Kursverluste ein. Gleichzeitig ziehen die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich an.

Die US-Börsen zonder positieve Wirtschaftsdaten en dadurch ausgelösten Zinserhöhungsängsten abgerutscht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 2,1 Prozent tiefer auf 33.129 Punkten. Der technologische lasten Nasdaq gab 2,5 Procent op 11.492 Punkte nach. Der breit snel S&P 500 büßte zwei Prozent auf 3997 Punkte ein. Am Montag oorlog die Wall Street veroorzaakte enkele feiertags geschlossen.

10 jaar US-Anleihen 106,26

Positive Wirtschaftsdaten lösten nach dem langen Wochenende Zinserhöhungsängste aus. De Einkaufsmanagerindex (PMI) stond op 50,2 punkte van 46,8 in januari en erreichte damit the hochsten Stand seit acht Monaten. Daraufhin flogen Staatsanleihen aus den Depots. De Rendite van de VS-staatsambtenaren heeft acht basispunten van 3.919 Prozent. Im Handelsverlauf war die Rendite zeitweise auf den hochsten Stand seit Anfang November gestiegen.

“Jedes Mal, wenn der Markt versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass the US-Notenbank bald den Fuß von der Bremse nehmen wird, are the Anleger mit der Realität konfrontiert”, aldus Tom Plumb, Portfoliomanager van het Plumb Balanced Fund. Die Markthoffnung auf een Zinserhöhungspause seitens der US-Notenbank Fed in de nächsten sechs Monaten würde nach aller Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt werden können.

Enttäuschung over Walmart-Prognose

Als investeerders davon aus, dass die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der jungsten Notenbank-Sitzung auf een weitere Straffung der US-Geldpolitik hindeuten wird. Besonders von der Zinspolitik abhängige US-Wachstumswerte wie Amazone, Microsoft en Appel verloren daraufhin zwischen 2,1 en 2,7 Prozent.

Wal-Mart 138,40

Die Aktien des weltgrößten Einzelhändlers Walmart Gaande achterwaartse reis, nachdem de gewonnen prognose onder de marktoorlogsoorlogen. Als je de tijd van je leven kwijtraakt, kan je ervoor zorgen dat je handelt met een plus van 0,6 Prozent erholen. “Die wirtschaftlichen Aussichten sind nach wie vor sehr beunruhigend and unsicher”, zei Finanzchef John David Rainey. Een geplante Lohnerhöhung sowie een wegen der inflatie erhöhte Nachfrage nach billigen Produkten würden den Gewinnmargen im laufdenden Geschäftsjahr zusetzen.

“Zahlen von Walmart sind ein Frühwarnsystem für das Verhalten der Verbraucher im allgeminen”, aldus Art Hogan, Chefmarktstratege bij B. Riley Financial. In deren Sog verloren Rivalen wie Doel en Macy’s vier en 6,5 procent. Auch die größte US-Baumarktkette Doe-het-zelf-zaak enttäuschte mit einer trüben Prognose. De titel is een van de belangrijkste bronnen van de Dow Jones-index. Grund für einen erwarteten Gewinnckgang im eintelligen Prozentbereich seien one wegen der Inflation rückläufige Nachfrage sowie gestiegene Kosten, teilte der Konzern mit.