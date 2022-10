Einzelhändler bringen 12-Fuß-Skelette heraus, um die Halloween-Verkäufe anzukurbeln

Ein Kind betrachtet ein Halloween-Kostüm auf dem Gestell. Im Target-Kaufhaus in Exeter Township am Dienstagnachmittag für eine Geschichte über Halloween-Kostüme.

„Dies ist einer der Gründe, warum wir weiterhin eine solche Stärke in unseren saisonalen Kategorien sehen, von der wir erwarten, dass sie sich in der zweiten Hälfte des Jahres fortsetzen wird“, sagte sie bei der Telefonkonferenz des Unternehmens im August.

Der Schub um Halloween kommt, da immer mehr Menschen zu persönlichen Versammlungen zurückkehren. Laut der jährlichen Umfrage der National Retail Federation wird die Teilnahme voraussichtlich in diesem Jahr wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren, wobei fast 70 % der Amerikaner planen, zu feiern.

Heimdepot und Lowes Besorgen Sie sich eine große Auswahl an gruseligen Rasenornamenten, darunter riesige Mumien und Skelette. Ziel Führungskräfte äußerten große Hoffnungen auf den Verkauf von Kostümen, Spukhaus-Keksbausätzen und anderen Halloween-Artikeln, selbst nachdem die Gewinnaussichten des Unternehmens zweimal gesenkt wurden. Und Party Stadt das Kostüme, Luftballons und Tüten mit Süßigkeiten verkauft, plant, bis zum 31. Oktober etwa 20.000 Saisonkräfte einzustellen.

Während Einzelhändler sich auf eine glanzlose Weihnachtszeit vorbereiten, planen viele, die frühen Verkäufe im entscheidenden Quartal anzukurbeln, indem sie ein breiteres Sortiment an Halloween-Waren baumeln lassen. Auch wenn die Verbraucher ihre Ausgaben anderswo einschränken, sagen sie, dass Halloween den Menschen die Möglichkeit gibt, mit relativ günstigen Feiern vor Thanksgiving und Weihnachten in Weihnachtsstimmung zu kommen.

In den letzten Wochen hat Craig Cislo die gesprühten Grabsteine ​​auf seinem Dachboden ausgegraben, Websites nach einem riesigen animierten Schnitter durchsucht und seinen Sohn im Teenageralter davon überzeugt, sich als Busch zu verkleiden, um Süßes oder Saures zu erschrecken.

Herman, das 12 Fuß große Skelett, steht am 20. Oktober 2020 in Middletown, Maryland, inmitten seiner Skelettkollegen. Die Familie Ferrone kaufte ein 12 Fuß großes Skelett von Home Depot, die heißeste Halloween-Dekoration dieses Jahres. Es wurde aus ihrem Garten gestohlen, und sie beantragten bei der Firma einen Ersatz.

Sowohl Home Depot als auch Lowe’s sagen, dass die Halloween-Verkäufe gut laufen, aber sie nennen keine Verkaufszahlen in der Kategorie.

Lowe’s erweiterte dieses Jahr auch sein Sortiment an Halloween-Waren um mehr als 20 % und widmete in den Geschäften mehr Platz für größere Outdoor-Waren. Dekorationen mit gruseligeren Themen waren beliebt, wie ein lebensgroßer Freddy Krueger und eine riesige Mumie, zusammen mit Grundnahrungsmitteln wie Vogelscheuchen, Heuballen und Kürbissen, sagte Bill Boltz, Executive Vice President of Merchandising.

Als das „Skelly“-Skelett von Home Depot dieses Jahr zurückkehrte, waren die ersten Lieferungen am ersten Tag, an dem sie am 15. Juli verfügbar wurden, ausverkauft, sagte Allen. Der Einzelhändler bekommt seither Nachschub.

Das Skelett auf der Messe kostete Tausende von Dollar, also entwarf Home Depot ein 12-Fuß-Skelett, das 299 Dollar kostet und letztes Jahr debütierte. Es wurde zu einer Social-Media-Sensation und ausverkauft.

1987 fügte Home Depot Weihnachtsbäume hinzu. Darauf folgten 2005 Weihnachtsdekoration und 2013 Halloween-Waren. Dann sah es eine Gelegenheit, die saisonalen Verkäufe im Herbst auszuweiten, sagte Lance Allen, Senior Merchant of Holiday Decor des Unternehmens.

Es ist noch zu früh, um genau zu sagen, wie sich die Halloween-Verkäufe in diesem Jahr entwickeln werden. Die Waren sind bereits in den Läden, aber die Verkäufe nehmen im Laufe des Oktobers tendenziell an Fahrt auf, wenn sich die Familien auf das Feiern vorbereiten. Die großen Einzelhändler werden im November Verkaufsaktualisierungen veröffentlichen, wenn sie die Quartalsergebnisse melden.

Saisonartikel scheinen jedoch die Verbraucherausgaben anzuziehen.

Ende September, Costco sagte bei einem Gewinnaufruf, dass die frühen Verkäufe von Halloween-Artikeln gut liefen, und Walmart-CEO Doug McMillon sagte, das Unternehmen decke sich mit gruseligen Artikeln wie Schlauchbooten und Außendekoration ein, auch wenn es andere Bestellungen storniert und mit einer Flut von unerwünschten fertig wird Fan-Shop.

Laut Boltz von Lowe’s scheinen die höheren Preise für Lebensmittel, Miete und andere wichtige Dinge die Kunden nicht davon abzuhalten, Geld auszugeben.

„Wenn Sie an Halloween denken und an diskretionäre Kategorien denken, ist es wahrscheinlich so diskretionär wie möglich“, sagte Boltz von Lowe’s. Er bemerkte, dass es auch eine Nachfrage nach teureren Halloween-Artikeln gab, wie zum Beispiel die großen Rasendekorationen.

Währenddessen entscheidet Cislo, zurück in Dallas, immer noch, welche neue Animatronic er für seinen Rasen kaufen wird. Er plant auch, Vorräte zu besorgen und einen Tunnel zu bauen, durch den Trick-or-Treater gehen müssen, um die Veranda zu erreichen und ihre Leckerei zu bekommen: einen Schokoriegel oder einen Lutscher.

Er sagte, er wolle die Art von Erfahrung schaffen, die er genoss, als er sich als Kind im Hinterland von New York in Kostüme gekleidet und Süßes oder Saures getan hatte. Die besten Häuser, erinnerte er sich, gaben Schokoriegel in voller Größe aus oder hatten extra gruselige Dekorationen.

„Es war nicht nur ‚Die Lichter an sind an. Lasst uns die Glocke läuten'“, sagte er.