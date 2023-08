Frankfurt am Main (dpa/lhe). Eintracht Frankfurt kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Hessen-Bundesliga-Derby gegen Aufsteiger Darmstadt 98 auf Stürmerstar Randal Kolo Muani bauen. Der 24-jährige WM-Zweite aus Frankreich hat sich von einem Magen-Darm-Infekt erholt. Ob er in Frankfurt bleibt oder zu Paris St. Germain wechselt, ist noch unklar. Die Eintracht verlangt eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro.

Dino Toppmöller feiert sein Debüt als Cheftrainer in der Bundesliga. Der neue Eintracht-Trainer war zuvor Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München. Der Darmstädter Rivale will sich beim Bundesliga-Comeback nach über sechs Jahren für die jüngste Erstrundenniederlage im DFB-Pokal beim Viertligisten FC 08 Homburg rehabilitieren.

