Der Youngster wordt gecombineerd met Hrvoje Smolcic of Tuta. Wer am Ende auch spielt: Der Innenverteidiger is auf die Unterstützung von seinen Nebenleuten angewiesen.

Als de Aufgabe von Neapels Pferdelunge Lobotka sein, Götze auf den Füßen zu stehen en diesen nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Gelingt sterft, es auch Lindström, Kamada und Muani schwerer haben.

Der Frankfurter moet een groot deel van Zielinski haben zijn, der zwar körperlich nicht ganz zo grimmig, dafür der offensieve starre en torgefährlichere Spieler ist. Insbesondere Kamada is zusterlijk tevreden, als het Frankfurter Zentrum zo sterk is, sollte Glasner nicht in Person von Rode auf einen weiteren defensieve oriënterende Mittelfeldspieler setzen.