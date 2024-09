Eintracht Frankfurt hat eine gelungene Generalprobe zum Start in die reformierte Europa League gefeiert und zumindest über Nacht Platz drei in der Fußball-Bundesliga erobert. Die Hessen gewannen gegen Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0) und holten damit ihren dritten Saisonsieg in Folge.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Vor 58.000 Zuschauern trafen Hugo Larsson in der 31. Minute und Omar Marmoush (80.) für Frankfurt, das am kommenden Donnerstag zu seiner ersten Europa-Party beim tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen antritt. Die Borussia dagegen steckt mit nur drei Punkten bereits am Tabellenende fest und ist von Feierlaune weit entfernt.

Bei der Eintracht fehlte neben dem verletzten Torhüter Kevin Trapp auch Routinier Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 musste wegen eines Infekts aussetzen. Bei der Borussia fiel neben Stammkeeper Jonas Omlin (Sehnenverletzung) auch Offensivspieler Franck Honorat wegen Wadenproblemen kurzfristig aus. Für den Franzosen rückte Robin Hack in die Startelf.

Die Eintracht startet mit Druck

Von Beginn an war die Partie munter, die Gastgeber machten viel Druck. Torchancen konnten sich die Hessen allerdings zunächst nicht erspielen, da die Defensive der Gäste gut organisiert stand und wenig Raum bot. Mönchengladbach setzte vor allem auf Konter, die anfangs gefährlich waren. Im Abschluss fehlte es allerdings an Präzision, sodass Eintracht-Keeper Kaua Santos in der ersten Halbzeit kaum gefordert wurde.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Die erste große Chance der Partie hatte die Eintracht. Ein Schussversuch von Marmoush landete bei Hugo Ekitiké, doch der sichtlich überraschte Franzose schob den Ball aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei. Nur fünf Minuten später durften aber die Gastgeber jubeln. Ansgar Knauff köpfte eine Flanke von Ekitiké in die Mitte, wo Larsson völlig frei zum Abschluss kam.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Rocco Reitz hatte die Chance zum Ausgleich, doch Santos parierte den Flachschuss. Auch kurz nach Wiederanpfiff war der 21-jährige Brasilianer bei einem Schuss von Nathan Ngoumou zur Stelle. Auch ein Versuch von Kevin Stöger aus der Distanz stellte für Trapps Ersatz zwischen den Pfosten des Frankfurter Tores keine Probleme dar.

Glanzparade des Eintracht-Keepers

Dennoch rückte Santos immer stärker in den Fokus, Borussia agierte nun deutlich offensiver. Nach knapp einer Stunde hatte Ngoumou erneut die Chance zum Ausgleich, wurde aber vom glänzend reagierenden Eintracht-Torhüter gestoppt. Seine Mitspieler vor ihm waren kaum in der Lage, einen durchdachten Angriff auf die Beine zu stellen. Moritz Nicolas musste im Gäste-Tor nur eingreifen, als Ekitiké den Ball hochlupfte. Mönchengladbach blieb am Drücker, hatte aber Pech, als Reitz den Pfosten traf. Das sollte sich am Ende rächen, denn Marmoush traf nach einer schönen Einzelleistung.