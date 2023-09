Bundesliga: „Push für die Psyche“ für Streichs Team vor dem Spiel in Frankfurt

Der SC Freiburg hat die Feuerprobe im Hexenkessel bestanden, doch die nächste schwierige Aufgabe liegt bereits vor ihm. Der hart erkämpfte 3:2-Sieg zum Auftakt der Europa League bei Olympiakos Piräus dürfte den Badenern auch neuen Schwung für die Bundesliga geben. Es sei ein „Push für die Psyche“ gewesen, sagte Vincenzo Grifo vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag.

Der Offensivspieler trug sich am Donnerstag in der hitzigen Atmosphäre des Georgios-Karaiskakis-Stadions in die Torschützenliste ein – und ließ sich von den Oympiakos-Fans nicht aus der Fassung bringen. Sie versuchten, Grifo mit Laserpointern zu irritieren. Doch seinen Strafstoß verwandelte er souverän zum 2:1 für den SC in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. „Ich fühlte etwas Grünes in meinen Augen, meinem Gesicht. Aber man ist sehr konzentriert“, sagte der 30-Jährige bei RTL.

In dem teilweise wilden Spiel machten beide Mannschaften viele Fehler. Freiburgs Trainer Christian Streich fand es „auf diesem Niveau ungewöhnlich“. Neben Grifo und Roland Sallai (9.) traf auch Joker Maximilian Philipp (86.) für die Gäste und sicherte den Erfolg spät. „Es ist wirklich gut für uns“, sagte Streich. Schließlich habe das 2:4 (2:1) gegen Borussia Dortmund in der Liga „unglaublich wehgetan“.

Keiner der Freiburger hätte sich beschwert, wenn es gegen den griechischen Rekordmeister ein Unentschieden gegeben hätte. Inmitten dieser „heißen, emotionalen“ Atmosphäre fand Streich, dass es „aller Ehre würdig“ sei, drei Tore zu erzielen und die vollen drei Punkte zu holen. Es sei ein „tolles Tor“ von Philipp gewesen, sagte der Trainer. Nach einer Ecke nahm der Rückkehrer aus Wolfsburg den Ball perfekt an, nahm ihn an – und versenkte ihn dann im gegnerischen Tor. Beim glücklichen 1:0-Sieg in der Liga gegen Werder Bremen Ende August wurde Philipp eingewechselt – und wurde zum Matchwinner.

„Verrücktheit. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte der 29-jährige Offensivmann selbst. Der Erfolg sei „Gold wert für die Mannschaft.“ Er sei „stolz“ auf ihre kämpferische Leistung. Eine davon werde sie wohl auch am Sonntag brauchen. Auch die Stimmung in Frankfurt sei bekanntlich ziemlich aufgeladen.