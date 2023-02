Überraschend is davon keine der Personalien. Philipp Max nam deel aan de Deadline Day van PSV Eindhoven en hij verliet ook het Schienenspieler festgespielt. Gleiches gilt für Aurélio Buta, der als hanger aan de rechten Seite agiert. Der Summer-Neuzugang fehlte in der gesamten Hinserie verletzungsbedingt, hat aber in den letzten Wochen einvielversprechendes und von Toren gekröntes Comeback scharnierlegt.

Almany Toure fehlte in der Hinrunde ebenfalls long verletzungsbedingt and konnte nur drie Bundesligaspiele abssolvieren. In der Rückrunde staan ​​Toure noch nicht im Kader, jedoch wäre er grundsätzlich speelbaar.

Im Vergleich zur Hinrunde fehlen der nach Italien zurückgekehrte Luca Pellegrini, der nach Salzburg verliehene Jérome Onguéné en Ersatztorwart Jens Grahl.