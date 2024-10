Omar Marmoush (25) van Eintracht inspireert FC Bayern – Sport-baas Eberl in zijn eigen „Unterchiedsplayer“. Duidelijk is: met individuele lessen spelen ze Marmoush weiter in het middelpunt van andere clubs. Kan Frankfurt de topspelers van de Bundesliga tegenhouden, maar niet tijdens de winter?

Met BILD plus-lessen kun je veel succes hebben met Marmoush jetzt en kan alles veranderen.