Zitat von MicBucs Zitat von Gonza_Gonzalez Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Zusammen mit Ndjantou gilt Jangeal derzeit als das größte Offensivtalent im Nachwuchsbereich (Mbaye zähle ich nicht mehr zu den Jugendspielern). Die Durchlässigkeit unter Luis Enrique ist sehr hoch… deshalb würde ich es Frankfurt gönnen, aber es ist nicht mehr so ​​wie vor ein paar Jahren, wo man diese Spieler für ein paar Euro von einem Wechsel überzeugen konnte, vor allem, als sie in Paris schon Aufmerksamkeit erregten. Die Frage wäre dann nur, warum der Vertrag ausläuft. Bei vielversprechenden Talenten drängt jeder Ausbildungsverein auf den Abschluss eines neuen, längeren Profivertrags, schon allein um im Falle eines Abgangs eine Ablösesumme zu generieren, die über der reinen Ausbildungsvergütung liegt.

Man kann nichts ausschließen, man weiß nie, was die Spielerseite letztendlich tun wird. Jangeal hat noch keinen Profivertrag. Mit 15 bekam er einen „contrat aspirant“, also so etwas wie einen Ausbildungsvertrag. Das bedeutet, dass der rekrutierende Verein dann eine Ausbildungsvergütung zahlen muss, die jedoch nicht mit einem Profivertrag gleichzusetzen ist. PSG sollte ihm das wohl bieten und hat ihn bereits als „Goodie“ zu den Profis geworfen. Die Frage ist natürlich, was der Spieler vorhat, aber der Verbleib bei PSG war in den letzten Jahren nicht annähernd so schlecht wie zuvor.

Aber ja, wer weiß, vielleicht ist Jangeal auch unzufrieden, weil Ndjantou intern etwas höher eingestuft ist und bereits regelmäßig bei den Profis unterwegs ist. Wenn ja, dann wird Frankfurt wohl finanziell etwas bieten müssen.