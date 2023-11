Eintracht-Fans vertummen kurzzzeitig tegen PAOK Saloniki

Startpagina Eintracht

van: Melanie Gottschalk

Een fan van Eintracht Frankfurt moet tijdens de Conference-League-Game op PAOK Salonika medisch worden verzorgd. Kurz darauf en Entwarnung.

Update van Donnerstag, 30 november 22:05 uur: De eerste helft van de conference-league-wedstrijden van de Frankfurter Eintracht tijdens PAOK Salonika zorgden voor een paar minuten steun voor de fans. Bij een tweede blik op de politie is dit niet het geval.

Als er in Blok 42 een ventilator medisch aanwezig was, waren er in de Tribüne meer sanitaire voorzieningen aanwezig. Door X gab der Klub aber kurz darauf Entwarnung. “De persoon is gesproken en is nu abtransportiert. “We willen alles, alles is goed en we hebben een geweldige gezondheid”, schreef SGE.

Ansonsten oorlog simmungstechnische nichts von de Auseinandersetzungen vom Vergangen en Wochenende zu merken, de Zuschauer*innen unterstützten ihren Klub bis zu dem Vorfall lautstark.

Een fan van Eintracht Frankfurt moet tijdens de wedstrijden met PAOK Salonika met medicijnen zijn behandeld. © eu-images / Imago

Eintracht Frankfurt in de Conference League tegen PAOK: Kein Stimmungsboykott

Update van Donnerstag, 30 november 13:34 uur: Welke reactie zeiden de fans tijdens het Conference-League-Spiel over PAOK Thessaloniki? Diese Frage wonen samen. Na de Escalatie op zondag (25 november) zal een groot deel van de ankerplaats in volle gang zijn op het Stehblock, kom dan terug en kijk wat er daarna gebeurt. Dat kan ook niet, want de fans van Eintracht Frankfurt zijn blij met een snelle reactie en zeggen dat hun mannelijkheid een succes zal worden.

Eerste mededeling voor Donnerstag, 30 november 10.13 uur: Frankfurt – Die Aufarbeitung der Ereignisse vom vergangen Samstag is niet lang niet abgeschlossen. Voor de wedstrijden tussen Eintracht Frankfurt en VfB Stuttgart zouden ze door kunnen gaan met de toekomst tussen SGE-fans en de politie, maar ze zouden zonder meer dan 200 man achterblijven. Droht in de Conference League tegen PAOK Saloniki de volgende escalatie?

Dino Toppmöller geniet van een “friedliche sfeer”

“We zullen de betekenis van deze kwestie in de toekomst blijven begrijpen”, waarschuwt Eintracht-Vorstand Philipp Reschke voor de thuiswedstrijden van de clubs in de Donnerstag. dpa. Laut Reschke lange jeder die Mitverantwortung für “een sicheren, friedlichen en voor alle vervolggroeten aan het kogelgewricht.”

Auch Trainer Dino Toppmöller doet een beroep op de fans van beide clubs: „We hebben een leuke sfeer“, maar er zal voldoende tijd zijn voor deze beslissing. “Wir alle wollen die Unterstützung unserer Zuschauer. En dan zullen we ze dragen met een goede levenskwaliteit.“

Voordat het spel van VfB Stuttgart werd gespeeld, werden de Eintracht-Fans en de Polizei gezworen. © Arne Dedert/dpa

Polizei volgt het Eintracht-Spiel am Donnerstag „Zurückhaltendes Einsatzkonzept“

Omdat de schilderijen van de kinderen voor elkaar van grote waarde zijn, zijn ze ook geliefd bij hun fans en hun dierbaren. De politiekorpsen worden dan ook getroffen door de gevolgen van het incident.

De politie zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de gemeenschap in Griekenland en de ontwikkeling van communicatie en communicatie. “Hinweise over een bijzondere rivaliteit tussen de twee fanbases of geplante structuren is niet vanzelfsprekend”, staat in een algemeen beleid van de politie.

Emoties bij Eintracht Frankfurt worden gegarandeerd door PAOK

Auch Polizeipräsident Stefan Müller richtte geen enkele oproep aan iedereen: “Morgen zullen we in de toekomst doorgaan met sport. Tijdens de huldigingen van de laatste dag moet rekening worden gehouden met uw begrip, maar ook met het beleid, de steun en de fans, evenals met de verantwoordelijkheid voor een veilig en gezond Europees milieu. Wij waren bereid hieraan deel te nemen, omdat we zouden blijven genieten van ons spel souverän en met de nieuwe Gelassenheit om te beleven”, staat in de Mitteilung.

Emotioneel is het stuk zelf, zus en zo. In het verhaal van Eintracht Frankfurt bij PAOK Thesaloniki met 1:2, gaat Kevin Trapp naar het einde van de partij, noch op de Rote Karte. “Ik was blij, dat gebeurde in de Hinterkopf, dat was mijn passie. Het is belangrijk, met een goede emotionaliteit en het vermogen om van het spel te genieten”, zei Trainer Dino Toppmöller voor het feest. Met de fans achterin de SGE in het thuisstadion. (msb)