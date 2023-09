Einstieg von Saudiarabien wekt angst

Een Saoedi-Arabisch Staatsfonds is verantwoordelijk voor de grootst mogelijke acties voor telecommunicatieactiviteiten. De regeling in Madrid zou een veto kunnen zijn, maar dat kon niet anders worden gevolgd.

Das neue Telefónica-Logo am Hauptsitz in Madrid. Sergio Pérez / Reuters

Met uw goede trouw zult u tijdens uw leven in Saoedi-Arabië verblijven in een westelijk brutogebied. Nun stht der Spanische Telekomkonzern Telefónica im Fokus. Voor de Saoedi’s is hun eigen natuur nu kleiner. Maar de meest kwaadaardige monopolist is de Erdölkonzern Repsol van de Zara-Mutter Inditex een van de symbolische krachten van de landen. Gedurende deze jaren verhinderde de huidige conservatieve regelgeving dat de Amerikaanse Konzern AT&T Telefonica kon opereren.