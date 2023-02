Het DFB-Sportgericht heeft de Einspruch von Upamecano abgelehnt, womit die Sperre von einem Spiel offiziell File hat.

Vermoedelijk dat de Münchner een groot deel van de hoffelijkheid had, die Szene als “offensichtlicher Irrtum” angesehen, was laut dem DFB-Vorsitzenden aber nicht zu erkennen ist. “Dieser liest bei einer Spielerverwechslung vor, of wenn es zwischen dem Spieler und seinem Gegenspieler nachweislich keinerlei Kontakt gab. Beiden zijn hier aber nicht der Fall. Unabhängig davon ist nach den Fernsehbildern en den Schilderungen des Schiedsrichters bereits das Vorliegen onees Irrtums zweifelhaft”, Oberholts meer aus.

Wanneer FC Bayern op het nicht van de weg naar Barcelona komt, zal de Roten Karte van Lewandowski die ooit is begonnen, in de Sache nun Ruhe einkehren zijn. Der FC Bayern moet im Top-Spiel tegen Union Berlin auf den Innenverteidiger verzichten.