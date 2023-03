tz Welt

Van: Jennifer Lanzinger

Von der Missen aus Freudenstadt fehlt auch am Sonntag jede Spur. © Politie Siegen-Wittgenstein



Seit Samstag fehlt von Luise aus Freudenberg in NRW jede Spur, die 12-jaarlijks verschwand op de Heimweg. Polizei en Feuerwehr zoenen met een Großaufgebot nach de vermissten Mädchen.

Update vanaf 12 maart, 13.55 Uhr: Bei der Suche nach einer seit Samstagabend vermissen Zwölfjährigen aus dem südwestfälischen Freudenberg haben Einsatzkräfte einen weiblichen Leichnam entdeckt. Ob es sich dabei um the missing Zwölfjährige acts, sei derzeit noch unclear, meldde die Polizei Siegen am Sonntag.

Der Leichnam sei in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain worden aufgefunden. Beamte der Kriminalpolizei hatten die Ermittlungen vor Ort übernommen. Weitere Informationen kunnen niet worden geben, hieß es weiter.

Update van 12 maart, 12.55 uur: Noch immer fehlt von Luise aus Freudenberg in NRW jede Spur. Seit Samstagabend sucht the Polizei mit starken Kräften nach dem Mädchen. Er zijn geen Feuerwehrleuten die een dergelijke hond kunnen blazen en die kunnen worden gebruikt door personen die gespecialiseerd zijn in mantrailer-hunde tegen de vermisten Luise. In der Nacht flog zudem ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera über das Gebiet.

Gesucht wurde die nacht hindurch. Am Sonntagvormittag kamen Kräfte einer Einsatzhundertschaft der Kölner Bereitschaftspolizei hinzu. “Wir suchen großflächig with extreme starken Kräften”, zei de Sprecherin am Sonntagmittag. Die Polizei veröffentlichte auch ein Foto des Kindes. Het is van groot belang dat u zich kunt voorstellen dat een gezinslid zich heeft voorbereid op de manier waarop de kinderen weggaan. Es tradee sich um “one ganz normal Family”.

Großaufgebot zo nach vermisster Luise (12): Spürhunde, Drohnen en Hubschrauber im Einsatz

Ursprungsmeldung: Freudenberg – Die Polizei in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen zot aktuell ein 12 Jahre altes Mädchen, das bereits seit Samstagnachmittag, 11. März 2023, as missing gilt. Mits een beschrijving en sterke machtsposities zoals die Polizei im Siegerland auch am Sonntag nach de vermisten Luise. Auch die Feuerwehr beteiligte sich an dem Einsatz. Die twee keer verschand am Samstag auf dem Heimweg, alle dergelijke maßnahmen verliefen zonächst erfolglos.

Vermiste Mädchen in NRW: Polizei sucht Zwölfjährige mit Großaufgebot

Wie sterven Polizei in een van de Mitteilung erklärt, wurde das vermiste Mädchen am Samstag zuletzt gegen 17.30 Uhr in der Kleintirolstraße in Freudenberg. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte das Mädchen zu Fuß in Richtung der Tillmann-Siebel-Straße in Freudenberg laufen. Der Heimweg führe dabei durch een Waldstück.

Die vermiste 12-jaren met de volgende beschrijvingen:

158-159cm bruto

dun

bruinere trui

zwarte Daunenjacke bis ca. zur Hüfte

blauwe spijkerbroek

wit Turnschuhe (tussen Nike of Puma)

offene dunkelblonde Haare bis etwa Brusthöhe

voor een zwarte rugzak met een grote zwarte Nike-zeichen met sich

im Rucksack eine grey Jogginghose

führt Handy mit sich (ca. 30% Akku bei Verlassen der Anschrift Kleintirolstraße)

Polizei en Feuerwehr zoenen nach vermisster Luise – Auch Spürhunde und Drohnen im Einsatz

Wie der WDR rapporteert, soll das Mädchen bei einer Freundin gewesen sein. Von dort habe sich die 12-jarige auf den Heimweg gemacht. Demnach seien an der Suche nach dem Mädchen auch das Technische Hilfswerk en DLRG beteiligt, ein Großaufgebot suche seit dem späten Samstagabend. Een van de politiehubs heeft dezelfde Wärmebildkamera en zwei Drohnen die aus der Luft nach dem Mädchen gesucht zijn.

Wie der WDR weiter meldde, sei parallel am Boden mit zwei Suchhunden nach dem vermissten Mädchen gesucht be. Polizei en Feuerwehr kunnen ervoor zorgen dat de Nacht van het Wald wordt afgeschaft. Houd er rekening mee dat de politie onder de 0271/7099-0 of der 110 is gesloten.

Ook Seit Anfang März schreeuwt dat de 15-jarige Valentina R. uit Aschaffenburg vermist wordt. Von der Jugendlichen zou bislang jede Spur, die Polizei zo’n auch in ihrem Fall mit Hubschraubern en Hilfe von der Feuerwehr.