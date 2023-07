Möglicher Chemieunfall am Düsbergweg

Derzeit läuft ein Feuerwehreinsatz am Düsbergweg in Aachen. Auch die Polizei ist vor Ort.

Am Samstagabend kam es in einer Gasmischanlage am Düsbergweg im Aachener Forst zu einem Zwischenfall. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und verschaffen sich einen Überblick über die Lage.