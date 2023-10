Israelische Soldaten drangen am vergangenen Wochenende nur in einem kleinen Gebiet und mit einigen Panzern in den Gazastreifen vor. Für die begrenzte Invasion gibt es mehrere Theorien. Es gibt Hinweise auf eine längere Operation.

Als Israels Panzer in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Gazastreifen rollten, gingen viele davon aus, dass die Invasion schon lange angekündigt war. In Wirklichkeit war die Nutzung jedoch begrenzt. Nach eigener Aussage bombardierte das israelische Militär den Gazastreifen mit „beispielloser Feuerkraft“, was zu einem Zusammenbruch der Netzwerk- und Internetverbindung führte. Gaza war wie eine Black Box, aus der keine Informationen nach außen dringten. Nur Livestreams der BBC und anderer Medien erfassten Bilder und Videos von Raketeneinschlägen, die den schwarzen Himmel jede Minute feuerrot färbten. Von einer großflächigen Bodenoffensive kann jedoch kaum die Rede sein.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die scheinbar begrenzte Invasion als „zweite Phase“ des Krieges mit der Hamas. Das Hauptziel bestehe darin, die Feuerkraft gegen die Hamas zu maximieren und ihre eigenen Verluste so gering wie möglich zu halten, sagten ehemalige israelische Beamte der Financial Times (FT). Gleichzeitig versucht Israel, andere Gegner wie den Iran oder die Hisbollah nicht in den Krieg hineinzuziehen.

In ihrer nächtlichen Aktion kam es zu ersten Einfällen der israelischen Streitkräfte im Norden und in der Mitte des Gazastreifens: bei Beit Hanoun im Norden und bei Bureij im Zentrum des Gazastreifens. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video soll einen israelischen Vormarsch auf der Salaheddin-Straße, der Hauptstraße, die durch den Gazastreifen führt, zeigen. In dem von einem Auto aus gefilmten Video ist zu sehen, wie in der Ferne ein israelischer Panzer auf ein herannahendes Auto schießt. Da die Hamas und die Palästinenser keine Panzer haben, muss es sich um einen israelischen Panzer handeln.

Die Operation kann bis zu einem Jahr dauern

Laut FT glauben einige Militärexperten, dass dieser Ansatz darauf hindeutet, dass Israel versuchen könnte, Gaza-Stadt schrittweise einzukreisen – von Norden und Süden her. Israelische Beamte behaupten seit langem, dass die Stadt die Basis für einen Großteil der militärischen Infrastruktur der Hamas sei. Brigadegeneral Gilad Keinan von der israelischen Luftwaffe sagte am Samstag, dass rund hundert Kampfflugzeuge über Nacht Hunderte Projektile abgefeuert und Hunderte Hamas-Ziele zerstört hätten. „Das Ziel ist klar: alles zu zerstören, was mit Hamas zu tun hat.“

Aber auch auf taktischer Ebene gibt es Gründe, auf kleinem Raum anzugreifen. Dies erleichterte es den Bodentruppen, bei ihrem Vormarsch Luftunterstützung zu erhalten – eine wichtige Deckung in Teilen des nördlichen Gazastreifens, wo die Hamas seit Jahren Verteidigungsmaßnahmen vorbereitet. „Wir gehen kein Risiko ein“, sagte Amir Avivi, ehemaliger stellvertretender Kommandeur der Gaza-Division des israelischen Militärs, gegenüber der FT. „Wenn unsere Soldaten manövrieren, tun wir das mit massiver Artillerie, wobei 50 Flugzeuge über uns alles zerstören, was sich bewegt.“

Ein weiterer Grund für die Entsendung weniger Truppen in den Gazastreifen könnte darin liegen, dass Israel Truppen an vier Fronten stationieren muss. Die Angriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz an der Grenze zum Südlibanon binden Kräfte, die die israelische Armee nicht im Gazastreifen einsetzen kann. Hinter den verschiedenen Bedrohungsszenarien an mehreren Fronten verbirgt sich das sogenannte „Prinzip der Übersättigung“, sagt der österreichische Oberst Markus Reisner ntv.de. Es ist deutlich zu erkennen, dass die lokalen Terrororganisationen Hamas und Hisbollah mit dem Iran im Hintergrund versuchen, sowohl Israel als auch seine Verbündeten an mehreren Fronten zu binden, sodass sie nicht in der Lage sind, alle ihre Kräfte zentral im Gazastreifen zu konzentrieren. .

Yaakov Amidror, Wissenschaftler am Jewish Institute for National Security of America und ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, glaubt, dass der anfängliche begrenzte Einmarsch ein Zeichen dafür ist, dass Netanjahus erklärtes Ziel, die Hamas „vollständig zu zerstören“, nicht schnell erreicht werden kann. „Das Ziel ist kein taktisches Ziel, das wir morgen erreichen werden“, sagte er. Dem Bericht zufolge rechnet er mit einer Dauer zwischen sechs Monaten und einem Jahr.

„Wer sagt, dass es eine große Bodenoffensive sein wird?“

Zu ersten Kämpfen zwischen Hamas und Israelis soll es am Sonntag am Grenzübergang Erez gekommen sein. Hamas-Terroristen sollen aus einem nahegelegenen Tunnel aufgetaucht sein. Dennoch sei der Widerstand, auf den die israelischen Truppen stießen, nicht groß, sagte der Militärkorrespondent und Autor Amos Harel laut FT.

Die israelischen Streitkräfte sind drei bis vier Kilometer in den Gazastreifen vorgedrungen, waren aber noch nicht in städtische Kämpfe verwickelt. „Die Logik scheint darin zu bestehen, Druck auszuüben, Hamas-Kämpfer aus ihren Tunneln zu zwingen und sie dann anzugreifen“, sagte Harel. „Das Einzige, was schlimmer ist als Kämpfe in städtischem Gelände, sind Kämpfe in den Trümmern städtischen Geländes“, sagte Eyal Hulata, der bis Anfang des Jahres Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates Israels war, gegenüber der FT. „Es gibt so viele Orte, an denen sie sich verstecken und Hinterhalte verüben können.“

Es ist immer noch unklar, warum die Hamas nicht mehr Panzerabwehrraketen auf israelische Fahrzeuge abfeuerte. Allerdings sagt die Reaktion der Hamas nichts über künftige Bodenoffensiven aus. Die falsche Einschätzung des israelischen Geheimdienstes über die Fähigkeiten und Absichten der Hamas wurde am 7. Oktober offensichtlich.

Wie die israelischen Streitkräfte nach ihrem ersten Vorstoß im Gazastreifen vorgehen werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Der Sprecher der israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar, gab vor Beginn der Offensive am Freitag gegenüber ntv einen Hinweis: „Wer sagt, dass es eine große Bodenoffensive sein wird?“ Nadelstiche können ebenfalls zu Ergebnissen führen.