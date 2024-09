Henstedt-Ulzburg. Wer am Sonnabend, 12. Oktober, Lust hat, sich körperlich z utätigen and gleichzeitig etwas for the Naturschutz z tun, ist beim Nabu Kisdorferwohld höchst kommen. De plaatselijke Natuurbeschermingsvereniging is een fabriek die om 10.00 uur begint voor een lange werkdag op de Henstedter Moor – en dergelijke zijn ook bereidwillige helpers en vrijwilligers.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

“Wir wollen auf der dortigen Heidefläche Pflegearbeiten zum Erhalt und Schutz der verstandigen Flächen durchführen”, zegt Thiess Kuhlmann, der zammen mit Thomas Schettler sinds 1. Januari deze jaren als nieuwe Schutzgebietsreferent vom Nabu Sleeswijk-Holstein eingesetzt.

Henstedter Moor: Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten

De Henstedter Moor biedt een bijzondere plek om te wonen en te genieten. Het is ook belangrijk om te weten dat de groei van jungle en pfeifengras belangrijk is. Dit betekent dat het werk doorgaat voor alle jongeren die geboren worden, achterblijven, met pensioen gaan of achterblijven.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

“Voor dit soort leven zijn er geen vrijwilligers en vrijwilligers die genieten van hun plezier, en dezelfde dag voor hun natuurlijke bescherming en zorg voor hun eigen goede gezondheid”, zegt Kuhlmann. Ontmoetingspunt bevindt zich in de buurt van de Sitzbank an der Heidefläche. “Als u vragen heeft, kunt u ons dit vóór 10.00 uur per e-mail laten weten”, aldus Kuhlmann (henstedter-moor@nabu-kisdorferwohld.de).

Er zijn parkeermogelijkheden voor extra voertuigen in de Sackgasse, die zich nabij Togenkamp nabij het Fachwerkhaus nabij de Togenkamps-voertuiglijn bevinden. Sofern genügend Freiwillige zusterkommen, zodat de voeding van de Pfeifengrases door Abharken eingedämmt was. De Nabu zouden geliefden zijn als ze vergezeld zouden worden door Helfenden Spaten, Sägen, Astscheren of Harken mitbringen.

De twee teams werken samen rond de Moor en de bewoners

Het heidegebied in Henstedt-Rhen is 218 hectare groot en heeft een groot heidegebied. Es wurde 2017 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Moore heeft geweldige leefruimte voor hoogwaardige tuinen en dieren. Ze luisterden naar de muziek van de Sonnentauarten. “We leven dit jaar met de steun van de prachtige zon in de Moor”, meldt Kuhlmann. Dit is waar de Moor Lebensraum für Wollgräser, Heidepflanzen, Harzer Labkraut en een andere seltene Pflanzen.

In de regio van de Tierwelt is de Moor een zeldzaam thuis voor onder andere Moorfrösche, Kreuzottern, Kraniche, Schwarz- en Braunkehlchen. Er zijn ook enkele Schmetterlinge en Lidelen die Argusbläulinge of Moor-Azurjuungfern gebruiken die onder de Lebensraum vallen. Terwijl de bescherming van het natuurbeschermingsgebied de lange termijn bescherming van de Moores beschermt en natuurlijk beschermingsrecht biedt, kan dit niet het geval zijn.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Sinds de twee Schutzgebietsreferenten Thiess Kuhlmann en Thomas Schettler hoorden het onderzoek en de documentatie van de milieu- en milieuwereld, evenals het milieusysteem, de milieubescherming van de natuur, de informatie over het milieu en de informatie die door de rapporten wordt verstrekt. Het beschermende team is regelmatig betrokken bij de Henstedter Moor en blijft floreren.

KN