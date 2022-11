Einmalzahlung für Studierende: Wieder abgespeist (nd-aktuell.de)

Mehr als jeder dritte Studierende ist armutsgefährdet. Foto: Foto: dpa/Uwe Anspach

Wer studieren will, braucht eine wohlhabende Familie im Rücken und einen guten Kontakt zu ihr. Ansonsten besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, während des Studiums in Armut leben zu müssen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 76 Prozent der Studenten, die nicht bei ihren Eltern leben, armutsgefährdet. Insgesamt waren 38 Prozent aller Studierenden armutsgefährdet; der Anteil ist mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Das war vor der Energiekrise, vor den enormen Preissteigerungen. Das Bundeskabinett hat nun eine Einmalzahlung von 200 Euro für Studierende und Fachschüler auf den Weg gebracht. Wann genau das Geld ausgezahlt wird, ist unklar. Klar ist aber, dass die Unterstützung viel zu spät kommt.

Auch eine deutlich stärkere Anhebung der Bafög-Sätze ist dringend erforderlich. Statt aktuell unter sechs Prozent müssten mindestens zehn Prozent mehr her, um die Inflation aufzufangen. Ansonsten sind die Heizkostenzuschüsse für Bafög-Empfänger nur ein Tropfen auf das lodernde Feuer. Denn nach wie vor besteht das Problem des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Zehntausende Studierende stehen auf Wartelisten für Wohnheime und haben keine Chance, jemals einen der seltenen Plätze zu bekommen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat ein Förderprogramm für Wohnraum für Studenten und Auszubildende angekündigt. Wann das Programm startet, ist jedoch unklar. Jedenfalls wird es ewig dauern, bis dies eine spürbare Besserung bringt. Bis dahin müssten die realen Wohnkosten durch das Bafög gedeckt und der Kreis der Leistungsempfänger weiter ausgebaut werden als geplant. Andernfalls wird die Armut unter Studierenden trotz Einmalzahlungen und Studienkreditreformen weiter zunehmen.