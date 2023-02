(dpa/tmn) – Bei der Anrede vertippt, den Anhang vergessen of gar den falschen Geadresseerden ausgewählt: Fehler beim Tippen einer E-Mail via schnell. Und – schwups – ist sie auch schon versendet. Nutzerinnen en Nutzer von Gmail kunnen worden gebruikt, Fehler binnen de eerste keer dat ze worden verzonden.

Ob in der App of im Browser – jedes Mal nach Drücken thes “Senden”-Buttons ploppt am unteren Bildschirmrand oneine Benachrichtigung mit der Option “Rückgängig” auf. Klik op een man, kommt die elektronische Post zurück auf den Bildschirm. De mens kan niet sie dann noch ooit verdragen.

Der Zeitraum, in die tijd, is het zo dat von den voreingestellten fünf Sekunden auf bis zu een halve minuut anpassen, erklärt Google in seinem Blog. En dat is zo: