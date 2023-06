Sängerin Taylor Swift (33), Schauspielerin Keke Palmer (29) und Oscar-Gewinnerin Ke Huy Quan (51) gehören zu den Hunderten Künstlern, die gerade Sonderpost erhalten haben. Laut US-Medienberichten hat sie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) eingeladen, Mitglied zu werden. Die Organisation vergibt die Oscars.

Es dürften knapp 400 neue Mitglieder sein

Wie CNN unter Berufung auf eine Stellungnahme der Akademie berichtet, habe die Akademie 398 Personen eingeladen, „die sich durch ihre Beiträge zum Film hervorgetan haben“. Zur Gruppe gehören außerdem Austin Butler (31), Bill Hader (45), Nicholas Hoult (33), Stephanie Hsu (32), Vicky Krieps (39), Paul Mescal (27), Selma Blair (51) und Lashana Lynch (35).

Taylor Swift gab ihr Regiedebüt

Popstar Taylor Swift sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für Aufsehen. Ihr Regiedebüt All Too Well: The Short Film wurde in der Kategorie Bester Kurzfilm eingereicht. Ihr Song „Carolina“, geschrieben für den Film „Das Lied vom Flusskrebs“, kam in die engere Wahl für eine Nominierung in der Kategorie „Bester Originalsong“. Am Ende erhielt der Künstler in keiner Kategorie eine Oscar-Nominierung.

Über 9.000 Künstler in der Akademie

Wenn nun alle 398 Eingeladenen das Angebot annehmen, der Akademie beizutreten, beträgt die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder der Organisation 9.375.

„Die Akademie ist stolz, diese Künstler und Fachleute in unserer Vereinigung willkommen zu heißen“, sagten der CEO der Organisation, Bill Kramer, und ihre Präsidentin, Janet Yang, laut Medienberichten in einer Erklärung. „Sie repräsentieren außergewöhnliche globale Talente in allen Filmdisziplinen und haben einen entscheidenden Einfluss auf die Künste und Wissenschaften von Film und Filmfans auf der ganzen Welt gehabt.“