Der neue griechische Migrationsminister Kairidis strebt eine Verlängerung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei an. Das Thema könnte bei einem bevorstehenden Treffen zwischen türkischen und griechischen Regierungsvertretern zur Sprache kommen.

Griechenland strebt nach Angaben seines neuen Migrationsministers Dimitris Kairidis eine Verlängerung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei aus dem Jahr 2016 an. „Wir wollen eine Einigung. Das Klima ist positiv“, sagte Kairidis dem staatlichen Fernsehsender ERT. „Das Abkommen wird in erster Linie europäisch-türkisch sein. Das ist ein europäisch-türkisches Problem“, sagte er.

Ziel sei es, das Abkommen von 2016 „auf Initiative Griechenlands“ zu verbessern und zu „erweitern“, da sein Land in der Migrationsfrage an vorderster Front stehe und daher ein „unmittelbares Interesse“ habe, fügte Kairidis hinzu.

Das Thema soll voraussichtlich am 7. Dezember bei einem Treffen zwischen griechischen und türkischen Regierungsvertretern in Thessaloniki erörtert werden. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trafen sich diese Woche in New York.

Deutlich mehr Flüchtlinge als im letzten Jahr

Neben Italien verzeichnete auch Griechenland in diesem Jahr einen massiven Anstieg der Ankünfte von Migranten. Nach Angaben des Ministeriums kamen in den ersten acht Monaten dieses Jahres mehr als 18.000 Migranten in Griechenland an, ein Anstieg von 106 Prozent im Vergleich zu 2022.

Nach der Flüchtlingskrise 2015, als mehr als eine Million Migranten und Asylsuchende in die EU kamen, schlossen die EU-Staaten ein Abkommen mit der Türkei. Es sieht vor, dass die Türkei die Zahl der Flüchtlinge, die über ihr Hoheitsgebiet in die EU einreisen, begrenzt. Im Gegenzug hat die EU die Türkei in den letzten Jahren mit Milliarden Dollar unterstützt.