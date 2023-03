Zum eighten Protesttag tegen Macrons Rentenreform erzielt der Vermittlungsausschuss im Französischen Parlament einen Kompromiss. Die umstrittene Novelle könnte schon am Donnerstag beide Kammern-pas. Ein Streik der Müllabfuhr lässt Paris derweil im Müll versinken.

Een van de massieve protesten is dat de Franse Rentenreform-kurz ervoor zorgt dat ze uiteindelijk worden afgeschaft. Am Nachmittag moet een parlementaire vermittlungsausschuss auf eenen Kompromiss zijn. Dieser wurde mit zehn zu vier Stimmen angenommen, wie es aus Parlamentskreisen hieß. Damit zeichnet sich one endgültige Abstimmung der Reform am Donnerstag mit den Stimmen des Regierungslagers and der conservativen Republikaner in both Kammern des Parlaments ab.

Am eighten Protesttag ging am Mittwoch erneut zahlreiche Beschäftigte in Frankreich auf die Straßen. In Parijs waren er es nach Gewerkschaftsangaben 450.000 Demonstranten, etwas mehr als am vergangenen Samstag, aber deutlich weniger als am bislang größten Protesttag vor gut einer Woche. Die offiziellen Zahlen zijn zonder meer deutlich niedriger. Het is mogelijk om vliegreizen, vluchten en stadtbahnen uit te voeren. In Parijs bestimmt der anhalende Streik der Müllabfuhr inzwischen das Stadtbild. Een zahlreichen Orten hebben de meeste Mülltonnen, aufplatzende Plastikmülltüten en doorlopende Pappkartons. Insgesamt verschhandeln mindestens sieben Tonnen nicht abgeholten Mülls die Stadt. Einwohner und Besucher klagen over Ratten und Geruchsbelästigung.

Streik der Müllabfuhr tot Montag

Die Gewerkschaften wollen den Streik der Müllabfuhr ungeachtet der Abstimmung in Senat and National versammlung mindestens bis Montag verlängern. Auch die Müllverbrennungsanlagen im Großraum Paris sind vom Streik betreft. Minister van Justitie Gérald Darman heeft de stad Parijs doorverwezen naar een dienst die verplicht is. Auch im Energiesektor, in de Raffinerien und Treibstoffdepots werd gladgestreken. Die Stromproduktion was erneut abgesenkt, aber ohne Auswirkungen auf die Verbraucher. Die Tankstellen sind weiterhin ausreichend verorgt.

De Franse Regierung zal de Renteneintrittsalter tot 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben, um ein Defizit in der Rentenkasse zu verhinderd. Bislang geltende Sonderrenten sollen für all gestrichen zijn, die nieuw worden ingeslikt. Zudem soll die Mindestrente bei voller Beitragszeit auf 1200 Euro waren bang. Auch die Einstellung von Senioren soll gefördert. Hoewel de Abstimmung im Senaatsverguld als Formsache, is het niet duidelijk, ob in der Nationalversammlung genügend republikanische Abgeordnete für die Reform-stimulansen. Die Regierung zou den Verfassungs-artikel 49.3 kunnen toepassen, of de Reform ohne Abstimmung zu verabschieden. Dafür müsste sie jedoch een Misstrauensvotum in Kauf nehmen.

Die seit Wochen anhalende massieve Protestwelle vergulde auch als Ausdruck allgemeiner Politikverdrossenheit und der Sorgen in der Bevölkerung Wegen der Gestiegenen Preise. Bei bisherigen Protesttags sind teilweise mehr as one Million Menschen auf die Straßen gangen.