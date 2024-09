Deze audioversie is zeer artistiek. Meer informatie | Stuur feedback

Berlin schiebt Tausende Asylbewerber in die Türkei ab

Meer omdat ze mensen uit de Türkei sollen Deutschland wieder verlassen bedienen. Na lange discussies in Berlijn en Ankara komt er nu een einde aan. Het zou mogelijk zijn om tot 500 mensen te redden. In de gesprekken gingen ze dieper in op een visieveranderende oplossing voor de Turk.

Duitsland begon met de opname van asielbewerbers in Turkije. Sinds de recente discussies tussen Ankara en Berlijn zijn besproken, zijn degenen die rapporteren over „Frankfurter Allgemeine“ verantwoordelijk voor het regelgevingsproces. De tijd die u met uw dierbaren doorbrengt, brengt u door met 500 personen. Insgesamt seien 13.500 Turken ausreiseplichtig. Im vergangen Jahr seien 871 Mensen worden abbott.

Wie weet meer, waar de Zahl der Menschen sterven aan de Türkei nach Deutschland kamen, angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage in ihrer Heimat im vergangen Jahr deutlich risegen. Auch de Wiederwahl van Staatschef Recep Tayyip Erdogan heeft een vijandig antwoord gekregen. Dadurch kletterte de Türkei op Platz zwei der Herkunftsländer hinter Syrian. Inzwischen zie de Zahlen wieder verzonken. Allerdings betrug die Schutzquote dem Bericht zufolge emptlich 13 Prozent.

Het grootste deel van de reisverplichtingen van de Turken heeft de boodschap dat zij verantwoordelijk zijn voor hun geduld – ze zijn welkom, maar het papier is goed. Hier heeft Ankara nu deutlich meer Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert, heißt es. Dit betekent dat u ook de betekenis van anderen begrijpt: De beeldprincipes worden gebruikt voor de Türkei bislang Charter-Flüge mit abgeschobenen Landsleuten abgelehnt. Dit betekent dat de beschikbare transportmogelijkheden beperkt zijn, maar ook beperkt. Nu moeten we uitzoeken wat de specifieke vluchtvereisten zijn voor „Spezial Flights“. Damit zou in Ankara kunnen wonen.

Ik overweeg dat er rekening zal worden gehouden met het huidige besluit, zodat de federale regering het kan aanvaarden, zodat de visumaanvraag sneller kan worden verwerkt. Ankara zal een lange visie op visumvrijheid hebben. Dit betekent dat we ons in een situatie bevinden waarin het Ministerium van de Türkei bislang schleppende Abläufe spürbar beschleunigt heeft gekregen.