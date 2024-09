IG Metall en Geschäftsführung hebben zich in de strijd gestort op de geplante Schließung des Werks des Kranbauers Tadano in Zweibrücken. De Belegschaft was sinds september van start gegaan.

Betriebsbedingte Kündigungen von in der Gewerkschaft organisierten Tadano-Mitarbeitern sinds bis zum 31. Dezember 2028 ausgeschlossen. Dat is de IG Metall die de Ergebnis der junior Verhandlungen tussen Geschäftsleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft volgt.





































Gekündigte Tadano-Mitarbeiter bekommen Abfindungen

Garandeer dat de productie, productie en ontwikkeling zullen doorgaan tot eind 2028. Darüber hinaus wast das Tadano-Werk Wallerscheid am Zweibrücker Flugplatz nun geschlossen first End June 2025. Die Mitarbeiter, die vom Abbau der bound 249 Arbeitsplätze beraffen sind, sollen Abfindungen bekommen .

Er is een belangrijke keuze voor het tarief

De IG Metall en de Tadano-Geschäftsleitung hebben hun eigen bedrijf opgericht op de Eckpunkte voor de sogenannten Zukunfts- en Beteiligungstarifvertrag geeinigt. Dit is meer dan een Lenkungsausschusssssssssssssssssss. Zie ook de Standort Zweibrücken zu sichern und wettbewerbsfähige Producten.





De arbeiders die met Kranbauer Tadano werken, haten met een onaangeroerde inspanning en protesten met een lage impact.





Urabstimmung über Tarifvertrag am Dienstag

Op de dienstdag op 1 oktober moeten de arbeiders van Tadano zich hiervan onthouden. Bei Zustimmung kan der Tarifvertrag bereits am 2. Oktober 2024 in Kraft Treten. In een zakelijke relatie in de assemblagefase is dit de reden waarom er toekomstig succes zal zijn, wat het resultaat is van IG Metal.

Sinds we onze bestemming hebben bereikt, hebben we de absolute grens van onze macht bereikt

Volgens de Tadano-Geschäftsleitung is dit na de Einigung, man sei erleichtert über die grundsätzliche Einigung mit der Beitnehmerseite. Als jullie een gemeenschappelijke basis hebben, heb je een prachtig perspectief voor de standort Zweibrücken. Vroeg of laat zullen we Tadano zien aan de absolute grens van de Machbaren. „Wij werken graag samen met u en uw metaalbewerkingsbedrijf aan het best mogelijke resultaat. Met uw stand in twee bruggen en met een betere werkruimte hier heeft u een beter perspectief.“

Werkkamp in Tadano in Zweibrücken sinds februari

In februari kregen we bericht dat de werken in Zweibrücken (gelegen aan de Flugplatzgelände) gesloten waren. Rund 400 Arbeitsplätze staat op de Kippe. Zuletzt hatte die Geschäftsführung Zugeständnisse gemacht – es war von „nur noch“ 260 Arbeitsplätzen sterven Rede, de weggevallen sollten.

Als basis voor de productie van het werk heeft het gevolgen voor de teruglopende markt, de steeds grotere juridische druk en problemen met de liefde. Het werk van de arbeiders wordt beperkt in termen van structuur en werk in ander werk.

IG Metall heeft een hekel aan Streik bij Tadano in Zweibrücken

Die IG Metall had een hekel aan de aangeplante Schließung des Werkes auf dem Flugplatzgelände gewehrt. Aan de andere kant, de Gewerkschaft zu einem unbefristeten Streik geufen. Dit is het geval in de Verhandlungen vor allem bedienungen: Zum einen solle der Stellenabbau complete über Ruhestände und nicht über Kündigungen laufen. Voor de verdere werkzaamheden aan de Dinglerstraße in de binnenstad van Zweibrücken ontvangt u eind 2032 een ontwikkelings- en onderhoudsgarantie.