Da viele Familienmitglieder in Israel leben, belastet der aktuelle Israel-Hamas-Krieg den Teenager Lior Markus aus Toronto schwer. „Ich denke im wahrsten Sinne des Wortes ständig darüber nach“, sagte der Schüler der 11. Klasse.

In den letzten zwei Wochen erwartete er, dass die Situation in der Schule erwähnt würde – vielleicht eine Danksagung bei den morgendlichen Durchsagen oder dass einer seiner Lehrer im Jura- oder Soziologieunterricht das Thema ansprach.

Der 16-Jährige sagte, er sei schockiert darüber, dass über die anhaltende Gewalt so gut wie nur unter den Schülern selbst gesprochen werde: bei einem Treffen des Jewish Heritage Clubs, an dem er teilnahm, und bei lockeren Gesprächen mit jüdischen und nichtjüdischen Klassenkameraden.

Markus sagte, seine Schule habe einen beträchtlichen Anteil sowohl an jüdischen als auch an muslimischen Schülern, aber die Beamten scheinen so zu sein, als „wir machen einfach weiter und tun so, als wäre überhaupt nichts passiert.“

Lior Markus, 16, sagt, er befürchtet, dass einige seiner Kollegen, die Fragen zum Konflikt haben, ihre Wissenslücken einfach mit den Informationen in den sozialen Medien füllen werden, die voller Fehlinformationen sein können. (Hugo Levesque/CBC)

Der aktuelle Konflikt begann am 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer einen Angriff auf Israel starteten, bei dem 1.400 Menschen starben und etwa 200 Geiseln genommen wurden. Israel reagierte mit kontinuierlichen Luftangriffen auf Gaza, bei denen bisher mehr als 4.000 Menschen getötet und eine Million Menschen obdachlos wurden. nach Angaben der Behörden.

In ganz Kanada haben Schulbehörden, Abteilungen und Bezirke unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung des anhaltenden Israel-Hamas-Krieges gewählt – von der völligen Nichterwähnung bis hin zur Gründung spezieller Selbsthilfegruppen für Schüler mit Bezug zur Region.

Einige Teenager sagen jedoch, dass es unbedingt erforderlich sei, den Konflikt in der Schule anzusprechen, obwohl sie sich völlig bewusst sind, dass dies schwierige Gespräche sein werden.

Soziale Medien voller Fehlinformationen

An einer anderen Schule in Toronto machte der Zwölftklässler Yousif Ahmed eine ähnliche Erfahrung und sagte, dass er und seine Mitschüler über Ereignisse in Israel und Gaza redeten, es aber keine formellen Gespräche mit den Lehrern gegeben habe.

Der 16-Jährige, der vor etwa sechs Jahren aus dem Sudan nach Toronto eingewandert ist, sagte, er habe in der Schule schon einmal hasserfüllte, islamfeindliche Kommentare erlebt und habe daher Angst gehabt, sich zu äußern oder seine Überzeugungen frei zu diskutieren. In jüngerer Zeit beschränkt er sich auf Gespräche über den aktuellen Konflikt auf einen engen Kreis von Gleichgesinnten, nachdem ihm ein Freund bei einem kürzlichen Gespräch die kalte Schulter gezeigt hatte.

Yousif Ahmed, 16, sagt, er würde sich spezielle Unterrichtsstunden oder Sondertreffen wünschen, die eine sorgfältige Diskussion des Konflikts ermöglichen. „Viele Leute sind in diesem Thema unwissend und ungebildet und entscheiden sich für eine Seite, ohne zu wissen, was eigentlich vor sich geht.“ (Hugo Levesque/CBC)

Ahmed sagte, er wisse zwar, dass Lehrer und Berufsberater wie Markus in den letzten zwei Wochen für Schüler zur Verfügung gestanden hätten, die sie um Unterstützung gebeten hätten, er wünsche sich aber mehr Unterstützung – etwa Sondertreffen oder spezielle Zeit im Unterricht, um das Thema zu besprechen Situation unter sorgfältiger Anleitung.

„Viele Menschen haben keine Ahnung von dem Thema und sind ungebildet, und sie entscheiden sich für eine Seite, ohne zu wissen, was eigentlich vor sich geht“, sagte Ahmed.

Die Erforschung von Konflikten und Gewalt in Israel und den palästinensischen Gebieten sei zweifellos ein spaltendes, herausforderndes und – vielleicht für einige – völlig neues Thema, sagte Markus, aber der Teenager glaubt, dass es den Schülern schlechter geht, wenn man es vermeidet.

Viele seiner Kollegen hätten Fragen, sagte er, und einige würden ihre Wissenslücken einfach mit den Informationen in den sozialen Medien füllen, die voller Fehlinformationen sein können. „Sie gehen auf Instagram oder TikTok und sehen verschiedene Leute, die absolut keine (Anmeldeinformationen) haben, die darüber reden“, sagte er.

Selbsthilfegruppen für Studenten, Familien

In den zwei Wochen seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas haben die kanadischen Schulbehörden unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung des Problems verfolgt. Einige haben die Situation gegenüber der gesamten Schulgemeinschaft überhaupt nicht erwähnt.

Aber eine Reihe von Gremien – darunter zum Beispiel das Toronto District School Board, die Louis Riel School Division in Winnipeg und das English Montreal School Board – haben sich für Maßnahmen wie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen mit Familien und Pädagogen entschieden, um zu erfahren, wie man mit Kindern und Jugendlichen spricht über tragische Ereignisse; Betonung der bestehenden Unterstützung für die psychische Gesundheit, die ihre Schulen bieten; und Wiederholung der Protokolle für die Meldung von Sicherheitsvorfällen.

In den zwei Wochen seit Beginn des Israel-Hamas-Krieges haben einige kanadische Schulbehörden Botschaften an Familien verschickt, darunter Ressourcen für Eltern und Pädagogen, die ihnen Ratschläge geben, wie sie mit Kindern und Jugendlichen über Konflikte und Krieg sprechen können. (Affengeschäftsbilder/Shutterstock)

Einige haben den weiteren Schritt unternommen und Selbsthilfegruppen für Studenten gegründet. Im Ottawa-Carleton District School Board treffen sich muslimische und jüdische Schüler der Klassen 7 bis 12 getrennt zu Gesprächen, die teilweise von Bezirksmitarbeitern mit einer gemeinsamen Herkunft koordiniert werden.

Unterdessen hat die Bezirksschulbehörde der Region York, nördlich von Toronto, Beratungstreffen zur Unterstützung jüdischer und israelischer Schüler und ihrer Familien sowie separate Sitzungen für muslimische und palästinensische Schüler und ihre Familien arrangiert. Die Identitäten der Teilnehmer werden während der virtuellen Sitzungen geschützt, die von geschulten Klinikern geleitet werden.

Die Initiative der Yorker Schulbehörde kam teilweise aufgrund von Bedenken zustande, die Familien gegenüber Vorstandsbeamten geäußert hatten, und aufgrund von Vorschlägen interner Gruppen wie dem Team für psychische Gesundheit, sagte Lois Agard, eine koordinierende Schulleiterin, zu deren Portfolio Gerechtigkeit sowie integrative Schule und Gemeinschaft gehören Dienstleistungen.

„Wir haben Feedback gehört und dieses Feedback bestimmt unser Handeln“, sagte sie. „Anhand des Feedbacks, das wir aus diesen Sitzungen erhalten, werden wir unsere nächsten Schritte festlegen. Unser Fokus liegt darauf, wie wir weiterhin alle unsere Schüler unterstützen und sicherstellen können, dass die Schule weiterhin ein sicherer Ort ist.“

Lois Agard, eine koordinierende Schulleiterin des York Region District School Board, sagt, dass separate Online-Beratungssitzungen für jüdische und israelische Schüler und ihre Familien sowie für muslimische und palästinensische Schüler und ihre Familien abgehalten werden. (Hugo Levesque/CBC)

In den letzten zwei Wochen äußerten Eltern muslimischer und jüdischer Schüler gleichermaßen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit ihrer Schüler und dem Schutz ihrer Kinder vor islamfeindlichen oder antisemitischen Vorfällen in der Schule.

Auch Premierminister Justin Trudeau verwies am Freitag in einer Rede in Brampton, Ontario, auf diese Stimmung.

„Im Moment sind Kanadier muslimischer, arabischer und insbesondere palästinensischer Herkunft äußerst besorgt, ebenso wie Kanadier jüdischen Glaubens, Kanadier mit Verbindungen zu Israel“, sagte er. „Jeder hat Angst davor, was das jetzt bedeutet, wenn es darum geht, ob man seine Kinder sicher zur Schule schicken kann oder ob man beim Gehen auf der Straße belästigt wird.“

Agard betonte erneut, wie wichtig es sei, dass Schüler und Familien Kontakt mit Lehrern und Schulverwaltern aufnehmen, um Unterstützung zu erhalten und Bedenken zu äußern, wenn etwas Besorgniserregendes eintritt. Bei der Yorker Schulbehörde besteht auch die Möglichkeit dazu anonyme Meldung über das Online-Formular des Vorstands, Report It was Ermittlungen auslöste, sagte sie.

Letztendlich möchte der Oberstufenschüler Ahmed, dass Erwachsene verstehen, dass der Israel-Hamas-Krieg nicht nur Erwachsene betrifft.

„Nicht nur Erwachsene müssen sich mit der Situation auseinandersetzen … Es betrifft auch uns in der Schule“, sagte er. „Wir möchten (Erwachsenen) verstehen, dass es auch eine starke mentale Wirkung auf uns als Schüler hat.“