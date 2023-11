Ihre Antworten spiegeln eine neue Debatte in der psychiatrischen Versorgung darüber wider, ob Patienten ein Medikament verschreiben sollen, das sie höchstwahrscheinlich auf unbestimmte Zeit einnehmen werden. Es gibt nur begrenzte Erkenntnisse darüber, wie es Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen ergeht, wenn sie diese Medikamente einnehmen.

„Wir sprechen von einer sehr gefährdeten Bevölkerung“, sagte Dr. Mahavir Agarwal, Psychiater und Wissenschaftler am Centre for Addiction and Mental Health in Toronto. Dr. Agarwal führt einige der frühesten Forschungen zur Verwendung von Semaglutid, der Substanz in Wegovy und Ozempic, durch, um Patienten, die Antipsychotika einnehmen, beim Abnehmen zu helfen. „Es gibt so gut wie keine Daten“ über Menschen mit Depressionen, bipolaren Störungen oder anderen psychischen Erkrankungen, die Semaglutid einnehmen, sagte er – und bis es weitere Beweise gebe, „sind Sie quasi im Blindflug.“

Einige Ärzte argumentieren jedoch, dass Patienten nicht warten können. Oft brechen Menschen die Einnahme von Psychopharmaka ab oder lehnen es ganz ab, damit zu beginnen, weil sie nicht zunehmen wollen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 ergab, dass Patienten mit Antipsychotika mehr als sieben Prozent ihres Körpergewichts zunahmen, mit bestimmten Antidepressiva sogar fünf Prozent. Es gibt keine eindeutige Erklärung für den Zusammenhang zwischen Psychopharmaka und Gewichtszunahme, Experten vermuten jedoch, dass die Medikamente den Appetit steigern und den Stoffwechsel verlangsamen können. Nicht jeder nimmt unter der Einnahme von Psychopharmaka zu und es ist schwierig, die Rolle zu isolieren, die andere Faktoren – wie Ernährung, Bewegung und Gesundheitszustand – spielen könnten.

Wer wie Frau Acevedo stark an Gewicht zunimmt, kann einem erhöhten Risiko für Prädiabetes, Herzerkrankungen und andere Probleme ausgesetzt sein.

„Das war eine große Geißel für unsere Bevölkerung“, sagte Dr. Dost Öngür, Leiter der Abteilung für psychotische Störungen am McLean Hospital in Massachusetts, wo, wie er sagte, alle Anbieter von psychischen Gesundheitsdiensten jetzt prüfen, ob Patienten mit psychotischen Störungen solche Medikamente einnehmen sollten Wegovy und Ozempic.