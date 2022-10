Einige Demokraten versuchen es mit einer Last-Minute-Wahlkampfstrategie, die bisher nicht so erfolgreich war

CNN

Etwas mehr als eine Woche vor dem Wahltag ist eine Sammlung demokratischer Kandidaten und unterstützender Gruppen bereit, eine Strategie auszuprobieren, von der mehrere Parteistrategen einräumen, dass sie bisher nicht sehr erfolgreich war.

Sie hoffen auf einen späten Ansturm von gezielten Anzeigen und direkten Kontakten von Tür zu Tür, die sich auf den 6. Januar 2021 konzentrieren, und die Bedrohung der Demokratie kann ihre eigene Basis genug verärgern und erschrecken und noch unentschlossene Wähler abziehen, um der Dynamik entgegenzuwirken, die sie haben Sinn, sich auf die GOP zuzubewegen.

Ein Dutzend panischer Spitzenstrategen und Parteiführer der Demokraten räumten gegenüber CNN ein, dass es der Partei weitgehend nicht gelungen ist, die Wähler dazu zu bringen, die Wahlverweigerung der GOP-Kandidaten als disqualifizierend zu betrachten, oder die Amerikaner davon zu überzeugen, der Demokratie bei der Stimmabgabe Vorrang einzuräumen. Was die Demokraten nicht getan haben, sagten diese Strategen, ist, dieses Argument mit den unmittelbareren Sorgen der Wähler über die Wirtschaft und steigende Kosten in Verbindung zu bringen.

„Normale Alltagsamerikaner, es ist schwer, sich um diese große existenzielle Sache namens Demokratie zu kümmern, wenn Sie sich Sorgen um Ihre nächste Mietzahlung machen oder versuchen, Ihren Kindern Schuhe zu kaufen“, sagte ein demokratischer Stratege gegenüber CNN.

Der Angriff am Freitag auf den Ehemann von Sprecherin Nancy Pelosi durch einen mutmaßlichen Angreifer, der unter anderem Memes auf Facebook und Verschwörungstheorien über die Wahlen 2020 und den 6. Januar veröffentlichte, hat die Besorgnis über den Zustand der Demokratie verstärkt. Aber obwohl der Angriff Demokraten von Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris dazu gebracht hat, in Stumpfreden neue dringende Warnungen auszusprechen – „Der Autoritarismus nimmt zu, von Moskau bis Mar-a-Lago“, sagte Maryland-Senator Chris Van Hollen bei einem Demokraten Wahlkampfveranstaltung in Baltimore am Samstag – der Aufstand und die Aussicht auf die Rückkehr des ehemaligen Präsidenten Donald Trump an die Macht werden in der Schlusswoche bei keinem wichtigen Rennen im Mittelpunkt stehen.

Aber bei knappen Wahlen glauben einige Demokraten, dass dieser späte Vorstoß ausreichen könnte, um den Unterschied zu machen, auch wenn sie befürchten, dass die Einschüchterung der Wähler, die Übernahme lokaler Wahlbehörden und erwartete rechtliche Herausforderungen sie bereits zurückgeworfen haben könnten.

Mehrere Demokraten haben Anzeigen geschaltet, die direkt oder indirekt versuchen, ihre Gegner mit dem 6. Januar in Verbindung zu bringen, oder mit den Wahlverschwörungstheorien, die dazu führten, dass der Mob von Trump-Anhängern das US-Kapitol stürmte. Aber diese standen nicht im Mittelpunkt einer Kampagne für 2022, selbst als einige GOP-Kandidaten im ganzen Land diese Art von Wahlunwahrheiten angenommen haben.

Einige Gruppen haben jedoch die Botschaft der Demokratie auf die Straße gebracht. BlackPAC, eine demokratisch orientierte politische Gruppe, sagt, dass sie im vergangenen Jahr in Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Nevada – alles Bundesstaaten mit entscheidenden landesweiten und US-Hausrennen – bereits an 2 Millionen Türen schwarzer Wähler geklopft hat eine gar nicht subtile Linie.

„Obwohl wir 2020 in Rekordzahlen erschienen sind, haben sie immer noch versucht, UNSERE Stimmen an Orten wie Detroit, Philadelphia und Atlanta zu verwerfen“, heißt es in dem Drehbuch, das den Organisatoren gegeben und CNN mitgeteilt wurde, und bezieht sich auf republikanische Herausforderungen in bestimmten Bereichen zu den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen 2020.

Diese Botschaft wird in den nächsten zwei Wochen online und in Radiosendern, die sich an ein schwarzes Publikum richten, verstärkt.

Aber einige Demokraten, die die Zahlen beobachtet haben, bezweifeln, wie viel sie aus dieser Strategie herausholen können.

Sogar Präsident Joe Biden, nachdem er letzten Monat eine Rede mit rotem Licht über die Zwischenwahlen als „Kampf um die Seele“ der Demokratie gehalten hatte, hat sich größtenteils von diesem Thema entfernt und seine abschließenden Argumente zur Halbzeit auf Warnungen vor den wirtschaftlichen Folgen von konzentriert Die Republikaner sind verantwortlich und beziehen sich nur am Rande auf die Demokraten, die „unsere Demokratie selbst“ schützen.

„Für viele Menschen ist es eine Abstraktion“, sagte ein hochrangiger Stratege der Demokratischen Partei gegenüber CNN, frustriert über die Richtung der Umfragen. Die allgemeine Abstimmung im Kongress zeigt weiterhin, dass die Parteien ungefähr gleichauf sind, aber Bidens niedrige Zustimmungswerte – kombiniert mit der Dominanz wirtschaftlicher Bedenken bei den Wählern – sind schlechte Nachrichten für die Partei an der Macht.

Republikanische Aktivisten sagen, dass sie sich keine Sorgen darüber machen, dass die Demokratiebotschaften der Demokraten ihren Kandidaten schaden könnten – und in nur einem Bezirk in Ohio scheinen die Verbindungen eines GOP-Kandidaten vom 6. Januar dazu beigetragen zu haben, die Chancen der Republikaner auf den Sitz zu verringern. Und ein guter Teil der Wähler, die sagen, dass sie sich Sorgen um die Demokratie machen, sind in Wirklichkeit Republikaner, die Trumps Lügen über eine gestohlene Wahl verinnerlicht haben, wie aus Gesprächen mit fünf Meinungsforschern und Strategen hervorgeht, die über interne Umfragen informiert wurden.

Einige Demokraten, die sich vor Ort engagieren, glauben jedoch, dass sie vielversprechende Anzeichen für das Potenzial für die Wahlbeteiligung von Wählern sehen, die sich für das Thema interessieren könnten. Greg Speed, der Präsident der demokratisch unterstützenden Kontaktgruppe America Votes, sagte, er sei ermutigt, dass Mitglieder seiner Koalition in den sieben am stärksten umkämpften Staaten an 14,4 Millionen Türen geklopft hätten. Einige der Gespräche, die er vor Ort geführt hat, kombiniert mit einer hohen frühen Wahlbeteiligung in einigen Schlüsselstaaten, haben Speed ​​davon überzeugt, dass es möglicherweise einen Anstieg von Wählern gibt, die in den meisten Umfragemodellen nicht berücksichtigt werden.

Speed ​​sagte, er konzentriere sich auf Leute, die 2016 nicht gewählt haben, aber 2018 und 2020 gewählt haben, sowie auf diejenigen, die sich in den letzten Monaten registriert haben, und argumentiert, dass die Republikaner versuchen, sie auszuschließen der Prozess.

„Es macht Klick“, sagte Speed.

Nach dem letztjährigen Rennen des Gouverneurs von Virginia, als die Bemühungen des Demokraten Terry McAuliffe, den Republikaner Glenn Youngkin an Trump in einem Staat zu binden, den Biden im Jahr zuvor mit 10 Punkten gewonnen hatte, scheiterten, bestanden die Demokraten darauf, dass sie nach vorne schauen müssen, anstatt ihre Aufmerksamkeit auf den ersteren zu richten Präsident. Aber was Gruppen wie Stop Him Now sehen, eine kleine Gruppe, die gezielte Online-Anzeigen in Pennsylvania schaltet, deutet darauf hin, dass eine Trump-Botschaft vielleicht einen Nutzen hat.

Und jetzt flüstern einige demokratische Aktivisten – die Youngkin im ganzen Land Kampagnen mit einer Reihe von GOP-Kandidaten beobachten, darunter von Trump unterstützte Wahlverweigerer – einander zu, dass McAuliffe vielleicht mehr Recht hatte, als sie ihm damals zugetraut haben, obwohl Youngkin war zu dieser Zeit nicht der einfachste GOP-Kandidat, der mit Trump in Verbindung gebracht werden konnte.

Was bei den Wählern als Hit für die Republikaner gilt, sagte Molly Murphy, eine Meinungsforscherin, die mit Stop Him Now zusammenarbeitet, ist, „dass sie nicht wie Trump sein werden, sondern dass sie ihm helfen werden, ins Amt zu kommen.“

Virginia Rep. Elaine Luria, das einzige Mitglied des Repräsentantenhauses, das den 6. Januar untersucht und immer noch vor einer Konkurrenzwahl steht, hat ihre Arbeit im Komitee in ihrer Abschlussbotschaft hervorgehoben. Ihre jüngsten Anzeigen beschuldigen ihre republikanische Gegnerin auch, „eine Wahlleugnerin“ zu sein (eine Formulierung, die sie kürzlich in einer Debatte verwendet hat) und „an der großen Lüge festzuhalten, die die Gewalt angeheizt hat“. Die Republikanerin Jen Kiggans hat sich geweigert zu sagen, ob Biden rechtmäßig gewählt wurde, und wie Luria betonte, stimmte sie im Senat des Bundesstaates dafür, 70 Millionen US-Dollar für die Prüfung der Wahlen 2020 im Commonwealth zu genehmigen.