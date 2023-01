Einige BMW EVs geben ihre Fußgängerwarntöne nicht ab

Bundessicherheitsnormen verlangen, dass Elektrofahrzeuge oder Hybridfahrzeuge eine bestimmte Menge Lärm machen, damit Fußgänger erkennen können, dass ein Auto kommt. Da Elektromotoren im Allgemeinen ziemlich leise sind, insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten (die Reifen werden wahrscheinlich alleine ziemlich laut sein, wenn Sie schneller fahren), lassen Autohersteller ihre Autos normalerweise künstliche Geräusche machen. Das endet oft in einem futuristischen Summen oder Surren; Für Performance-Modelle des i4 hat BMW sogar mit Hans Zimmer zusammengearbeitet, um einen Sound zu kreieren, der an die Idee eines Benzinmotors erinnern soll.

Es kann anscheinend über ein Software-Update behoben werden, obwohl es nicht so aussieht, als würde BMW den Tesla-Ansatz verfolgen, dies drahtlos zu tun. Die Mitteilung der NHTSA besagt, dass „Händler die Software für den externen Generator für künstliche Geräusche kostenlos aktualisieren“, was bedeutet, dass Sie Ihr Auto immer noch ins Auto bringen müssen, um es reparieren zu lassen. Wenn Sie eines dieser Autos besitzen, halten Sie Ausschau nach einem Benachrichtigungsschreiben von BMW, das am 17. März verschickt werden soll.