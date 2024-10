Status: 02.10.2024 11:04 uur In Mecklenburg-Vorpommern Landeshauptstadt begint het Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Am Nachmittag las Bundeskanzler Olaf Scholz voor een burgerdialoog.

Op de Schweriner Marktplatz is het om 14 uur open op het Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit offnet. Nog drie andere mensen waren aanwezig in de hele stad van de Bundesländer, evenals in de federale en staatsministeries.

Schwesig verwelkomt 16 burgerdelegaties

Houd er rekening mee dat minister-president Manuela Schwesig (SPD) naar burgerdelegaties uit alle 16 Bundesländern wil komen. Als u op de hoogte bent van de regering van uw land, bent u voor anderen en voor uw eigen land op de juiste plek. „We hebben een rijk cultuur- en sportleven in ons land, we hebben een rijk cultuur- en sportleven, we wonen in onze omgeving en in het stadscentrum en we zijn dankbaar voor onze sterke mensen die daar wonen“, zei Schwesig tijdens de Begrüßung.

Burgerdialoog met bondskanselier Scholz

In het kader van de Bürgerfests aanwezig in de stad Schwerin en het Land Mecklenburg-Vorpommern in de binnenstad met een MV-Meile. Dan woon je in één land, inclusief alle andere Bundesländer met paviljoens. Ze bevinden zich in de stad en andere staten van de federale regering, de Bundesrat, het leger en de politie.

Soul of the Festes is es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dazu leest Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) voor over Nachmittag zu einem Bürgerdialog ein. Morgen wordt de Bundesratspräsidentschaft van Mecklenburg-Vorpommern en het Saarland symbolisch uitgebreid. Ze waren uitgenodigd voor de Innenhof des Schweriner Schlosses Vorträge und Discussions met federale en staatsministers.

Festival, concert en lichtshow

Het centrum van Feierlichkeiten is de Alte Garten tussen Schweriner Schloss en het Mecklenburgischen Staatstheater. Ze delen allemaal drie artistieke talenten, waaronder July, Roland Kaiser en Zoe. Morgen vindt het officiële festival plaats met ruim 500 gasten in het Staatstheater. Het Schweriner Schloss, het centrum van de culturele ensembles, maakt deel uit van de drie avonden met lichtshow in Szene. Het is passend dat het motto „Vereint Segel setzen“ een Segel-regatta op de Schweriner See is.

