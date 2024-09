Anlässlich der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober Schwerin Ein großer Besucheransturm ist zu erwarten. „Das Bürgerfest wird eine Größenordnung erreichen, die noch lange in Erinnerung bleiben wird“, prophezeite Matthias Dettmann, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Mecklenburg-Vorpommern.

Solche Großveranstaltungen haben eine große Anziehungskraft. Allein der Alte Garten, in dem drei große Konzerte stattfinden, bietet Platz für 11.000 Menschen. Am 2. Oktober spielt dort die Band Juli, am 3. Oktober Roland Kaiser und am 4. Oktober Zoe Wees. Darüber hinaus gibt es in der ganzen Stadt noch viele weitere Veranstaltungen.

Gäste sollten nach Hotels in der Umgebung suchen

Unterkünfte sind in der Stadt schon seit längerem Mangelware. „Gefühlt, seit einem halben Jahr gibt es in Schwerin kein freies Bett mehr“, so Dettmann. Die Stadt verfügt über 34 Hotels und Pensionen mit 2.275 Betten. Allein die Delegationen der Bundesländer und Landesinstitutionen, die sich auf dem Bürgerfest präsentieren, haben großen Bedarf.

Besuchern, die das Wochenende in Schwerin verbringen wollen, rät der Dehoga-Hauptgeschäftsführer, sich im Umland nach einer Unterkunft umzusehen, etwa in Wismar oder Güstrow. „Je weiter weg man in die Außenbezirke schaut, desto größer sind die Chancen.“

„Jedes Unternehmen kann Geschäfte machen“

Wie gut die vielen Gäste die Restaurants und Cafés besuchten, hänge auch vom Wetter ab, sagte Dettmann. „Ich glaube aber, wenn so viele Leute kommen, kann jeder Betrieb sein Geschäft machen.“ Auch auf beiden Seiten der Wege gebe es überall gastronomische Angebote.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (beide SPD) und die Landesmarketingabteilung berichten im Rahmen einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag, 24. September, über ihre Pläne und Erwartungen zum Tag der Deutschen Einheit.

