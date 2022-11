Eines der besten Black Friday- und Cyber ​​Monday-Angebote ist 150 US-Dollar Rabatt auf das Pixel 6A

Diese Geschichte ist Teil von Geschenke-Guideunsere ganzjährige Kollektion der besten Geschenkideen.

Das neueste in der Pixel-Reihe von Google, das Pixel 7-Serie, kam letzten Monat in die Regale. Wenn Sie jedoch jetzt nicht viel Geld für ein Telefon ausgeben möchten, gibt es ein fantastisches Angebot für das Pixel 6A. Auch dies ist ein Rekordtief. Vor dem Cyber ​​Monday bietet Google 150 US-Dollar Rabatt auf das entsperrte Pixel 6A an, sodass Sie sich jetzt eines für nur 299 US-Dollar holen können.

Es gibt jedoch kein eindeutiges Ablaufdatum für dieses Angebot, daher ist nicht abzusehen, wie lange es verfügbar sein wird. Und da der Einkaufswahn am Black Friday und Cyber ​​Monday zu Ende geht, bezweifeln wir, dass er noch viel länger anhalten wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Bestellung lieber früher als später aufzugeben, wenn Sie von diesen Einsparungen profitieren möchten.

Mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, einem Titan M2-Chip, einem Google Tensor-Prozessor, Googles Android-Betriebssystem, 6 GB RAM und 128 GB Speicher bietet dieses preisgünstige Telefon mit Sicherheit viel fürs Geld. Deshalb haben wir es den genannt Bestes Android-Handy unter 500 $ gerade auf dem Markt.

Lisa Eadicicco/CNET



Die 12,2-Megapixel-Kamera ist vielleicht ein Schritt nach unten von der Kamera des Pixel 6. Aber es ist immer noch eine großartige Kamera für den Preis, und sie ist mit Tools wie dem Magic Eraser, dem Bewegungsmodus und dem Porträtmodus ausgestattet.

Dieses Telefon kann mit einer einzigen Ladung über 24 Stunden halten, je nachdem, wie Sie es verwenden. Der Akku ist anpassungsfähig und lernt, welche Apps Sie am häufigsten verwenden, wodurch Sie Strom sparen können, indem Sie Ihre Akkulaufzeit nicht mit denen verschwenden, die Sie selten verwenden. Dieses Telefon ist wasser- und staubdicht nach IP67, sodass Ihr Telefon in den meisten Umgebungen und Bedingungen sicher sein sollte.

Eine weitere großartige Funktion, die dieses Telefon bietet, ist Live Translate, mit dem Sie Schilder, Live-Videountertitel und private Chats und Nachrichten in bis zu 55 Sprachen übersetzen können. Mit 299 US-Dollar ist dies ein solides Telefon, das einen Besuch wert ist.