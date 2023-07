LONDON – Die Labour-Spitzenreiterin Rosena Allin-Khan sieht sich mit einer ganz anderen Prügelstrafe konfrontiert, nachdem sie sich finanzielle Unterstützung vom „Fifty Shades of Grey“-Autor EL James gesichert hat.

Die britische Schriftstellerin – deren Erotikthriller millionenfach verkauft wurden – stellte Allin-Khan im Mai unter ihrem richtigen Namen Erika Martin den 5.000-Pfund-Fonds zur Verfügung.

Das Geld von James, die dafür bekannt ist, die Literaturwelt mit ihren Geschichten über einen von BDSM besessenen Milliardär zu stürmen, wird verwendet, um der Schattenministerin für psychische Gesundheit dabei zu helfen, einen politischen Berater in ihrem Büro zu finanzieren. Die Spende erscheint im neuesten Register der finanziellen Interessen des Abgeordneten, und POLITICO hat bestätigt, dass es sich um dieselbe Erika Martin handelt.

Die „Fifty Shades“-Trilogie, die in eine Reihe von Blockbuster-Filmen umgewandelt wurde, trug dazu bei, James zum Multimillionär zu machen, obwohl er zeitweise wegen seiner atemberaubenden sexuellen Eskapaden – darunter das Einführen geschälter Ingwerwurzeln in verschiedene Körperöffnungen – und gequälter Metaphern verspottet wurde.

„Ich spüre, wie die Farbe in meinen Wangen wieder zunimmt. Ich muss die Farbe des Kommunistischen Manifests haben“, heißt es in einem zweifelhaft-politischen Auszug.

Während James ihre politischen Zugehörigkeiten weitgehend verschwiegen hat, sagte sie kürzlich dem New Statesman, dass die Rücknahme des Brexit das Einzige sei, was ihr Leben verbessern würde, und war eine lautstarke Unterstützerin des National Health Service. Allin-Khan hat als Assistenzarzt in der Unfall- und Notfallmedizin gearbeitet.

James ist einer von mehreren privaten Spendern, die kürzlich Geld gespendet haben, um die Personalbudgets der Schattenminister aufzustocken.

Die Gelderhöhung für Allin-Khan erfolgt, nachdem Premierminister Rishi Sunak seine eigene Vorliebe für anzügliche Prosa eingestanden hatte und im Mai sagte, er sei „sehr begeistert“ von den Werken von Jilly Cooper.

Sunak sagte, er schätze den „Eskapismus“ der Romane, die eine Reihe lustvoller Begegnungen in der Welt des Reitens beschreiben.