Einer für alle: Komplimente – komplizierte Sache

Der Kolumnist bekommt manchmal Komplimente. Jetzt nicht übertrieben viele, aber hin und wieder. Gerade genug, um sie glücklich zu machen. Ab und zu ist es nicht einfach, ein Kompliment zu erkennen oder anzunehmen. Deshalb soll es heute nur um Komplimente gehen, lieber Leser.

Neulich kam ein Kollege in mein Büro und sagte: „Ich habe gleich gerochen, dass du da bist, als ich eintrat.“ Ich weiß, es sollte ein Kompliment sein. Ich kann das auch so nehmen. Weil ich weiß, dass ich gut rieche. Ein Kollege, der mit mir im Raum saß, schaute etwas sparsam hin und bemerkte, dass es für manche Menschen vielleicht zu viel wäre, andere Menschen am Geruch zu erkennen, wenn auch am guten Geruch. Natürlich habe ich mich dann gefragt, ob ich mit meinem Duft übertrieben habe, weil ich gar nicht mehr merke, wie sehr ich auf Diesel stehe, weil es mein Duft ist, der mich schon seit Jahren begleitet, und vielleicht hatte ich ein Gefühl für den verloren Dosis.

Ich finde immer noch, dass es okay ist, wenn man gut riecht, wenn es nach Parfüm, Blumen, Brezeln oder anderen angenehmen Gerüchen riecht und nicht nach Arbeit, Schweiß und Tränen. Wir haben noch ein bisschen diskutiert, weil ich meinen Kollegen seit Jahrzehnten kenne und weiß, dass er mir irgendwie Komplimente gemacht hat. Vielleicht wollte er sogar ausdrücken, dass er froh ist, mich hier zu haben.

Allerdings wurde deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, Komplimente zu machen. Und akzeptiere sie. Ist es als Frau vielleicht nur auf das Äußere und das Ding „Frau“ reduziert, wenn jemand sagt: „Hey, du riechst gut“? Aber auf der anderen Seite will ich nicht gesehen, bemerkt – auch nicht gerochen werden? Ich kam zu dem Schluss: Ja, ja, das tue ich. Eine andere Kollegin, eine viel jüngere, der ich keinen Vorwurf machen würde, wenn sie mich ins frühe Alter einordnen würde, staunte neulich glaubwürdig über mein wahres Alter. Sie hielt mich für jünger. Viel jünger! Mein Tag war gerettet. Aber warum hat mich diese Aussage so glücklich gemacht? Wäre es nicht viel schöner, wenn jemand anerkennen würde, was für einen tollen Charakter ich habe? Zugegeben, man sieht es nicht sofort und man riecht es nicht einmal. Wäre es nicht toll, wenn andere denken würden, hey, das ist ein interessanter Text, den du da geschrieben hast, unabhängig von Aussehen und Geruch? Ja, es wäre schön, wenn du dafür ein Kompliment bekommen würdest. Ich mag beides.

Meine männlichen Hormone laufen mit mir durch

Denken wir nicht einfach zu viel nach? Haben wir vergessen, wie man eine normale, neutrale bis mutige Kommunikation zwischen Männern und Frauen führt? Darf er das? Darf ich dann lachen? Oder geschmeichelt? Und finden wir es nicht viel zu wichtig, wie wir rüberkommen? Wie alt sind wir und wie sehen wir aus? Ist das nicht scheiße? Soll es ein. Aber es ist nicht. Andererseits sorgt diese gewisse Eitelkeit aber auch dafür, dass man sich über etwas Schönes freut, und das ist wohl mehr als menschlich. Natürlich lohnt es sich zu hinterfragen, ob es besser ist, jünger auszusehen, als man ist. Graue Haare zum Beispiel. Ich habe. Ich will nicht. Also Haare machen, aber nicht grau, bei mir nicht, denn ich zähle mich zu den Berufseinsteigern. Ich folge Accounts auf Instagram, die „GoGreyEasy“ oder ähnliches sagen, aber ich denke nur: „Sehr schöne Frau, wäre sie nicht noch schöner, wenn sie keine grauen Haare hätte?“ Entschuldigung, es sind meine männlichen Hormone, die mir hin und wieder durchgehen.

Ich habe graue Haare, seit ich 30 bin. väterlicher Erbe. Kann nur Farbe, wenn man nicht von weitem mit der eigenen Oma verwechselt werden will. Ich sehe junge Frauen, die es viel leichter nehmen und sich aus Spaß die Haare grau färben. Aber sie haben diese jungen Gesichter, die sagen: „Haha, das ist nur eine Spielerei von mir, nichts Ernstes.“ Aber ich wäre jetzt ernsthaft grau, wahrscheinlich weiß (Ich weiß es nicht einmal, weil ich immer rechtzeitig male). Eine Freundin schrieb neulich „Embrace your grey“ mit Fotos ihrer angeblich grauen Haare, die ich nur als sehr hellblond empfand (alter Trick, um so Brigitte-Nielsen-like blond zu werden, dass das Grau oder Weiß nicht auffällt). Mir wurde wieder klar: So weit bin ich noch nicht, aber ich bewundere jeden, der den Prozess entspannt hinnimmt, fantastisch aussieht und nicht mehr Unsummen für den Friseur ausgibt.

Zurück zum „Berufsnachwuchs“ – also jemandem, der es einfach nicht schafft, in Würde zu altern. Aber genau das habe ich vor. Ich rede von meinem Kopf (Innerhalb)wer soll jung bleiben. Dafür werde ich auch etwas tun. Ja, ja, es geht auch ums Äußere, dafür mache ich auch was, schau dir das Färben der Haare an. Und nein, in meinem Gesicht ist kein Botox, denn der Rest meines Körpers, der sich nicht mehr mit nacktem Bauch oder in zu kurzen Miniröcken präsentieren lässt, verrät es: mein Hals, meine Hände, meine Knie. Ich möchte nicht wie Madonna enden, die wie eine aufgeblasene Pornopuppe aussieht, aber immer Handschuhe trägt, also was? Kannst du die Altersflecken, die Falten auf deinen Handrücken nicht sehen?

Ich würde gerne wissen, wie Madonna, Ikone meiner jüngeren Jahre und Mutter von sechs Kindern, jetzt im wirklichen Leben aussehen würde. Wenn sie ein Foto mit ihrer Tochter Lourdes postet, das sie jünger aussehen lässt als ihre eigene Tochter, was denkt sie sich dabei? Was denkt deine Tochter? Nun, Madonna ist ein Pop-Produkt und lebt in einer ganz anderen Welt, meine Kinder, meine Freunde und mein Mann würden mich wahrscheinlich davor bewahren, wie eine schlecht gemachte Barbie auszusehen. Wenn meine Augenlider jedoch auf Kniekehlenhöhe hängen, lasse ich sie kürzen!

Vom Duft zum Grab

Und doch denke ich mir selbst bei einem Kunstprodukt wie Madonna: Warum nicht? Es ist ihr Ding. Ihr Leben, ihr Aussehen, sie hat sicher einen Spiegel zu Hause. wenn es ihr gefällt dann lass sie! Wie bin ich nun vom Geruch zum Aussehen gekommen? Oh ja, es geht um Toleranz, das hatte ich vorher nicht erwähnt, aber es ist in meinem Hinterkopf. Das war der Gedanke dahinter. Es geht darum, anderen gegenüber mehr Ruhe, Coolness und Gelassenheit, Großzügigkeit und Gelassenheit zu zeigen. Und sich selbst gegenüber auch. Das entspannt und hilft auf dem stetigen Weg der Reifung.

Vorschlag: Wenn Sie also heute oder morgen jemanden treffen, machen Sie dieser anderen Person ein Kompliment. Sie wissen nicht wie und worüber? Google „Kompliment“ und Ihnen werden viele Möglichkeiten angeboten, höflicher und besser mit Ihren Mitmenschen umzugehen. Von Lifestyle-Listen und „Die besten Komplimente für Männer und Frauen“ über „Das etwas andere Kompliment“ bis hin zur „Komplimente-App“. Natürlich gibt es auch vergiftete Komplimente wie „Du siehst echt toll aus für dein Alter“ oder „Du hast ein bisschen zugenommen – aber es steht dir“ – das machen wir nicht. Wir nehmen echte Komplimente wie „Du bist ein wirklich guter Zuhörer“ oder „Ich bewundere deine Kreativität“ entgegen.

Üben Sie ein bisschen, Sie werden sehen, dass Ihr Gesprächspartner viel freundlicher ist, einfach weil es sich gut anfühlt. Denn: „Ein Kompliment am Tag hält den Arzt fern.“ Und das gilt für den Geber ebenso wie für den Nehmer. Ich wünsche dir ein duftendes Wochenende.