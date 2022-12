„Einer der nettesten Typen, die ich je getroffen habe“ – Darren Till spricht über das Sparring mit „Big C***“ Marvin Vettori nach einem abgesagten Kampf, vorgetäuschten Verletzungsansprüchen und gemeinen Memen

Darren Till hat „nichts als Gutes“ über Marvin Vettori zu sagen, nachdem er vor UFC 282 mit seinem Rivalen im Mittelgewicht in Thailand trainiert hat.

Der Gorilla wird versuchen, seine Karriere am Samstagabend wieder in Gang zu bringen, wenn er in der T-Mobile Arena in Las Vegas gegen Dricus du Plessis antritt.

GETTY Till hofft, seine Karriere bei UFC 282 wieder in Gang zu bringen

Till hat vier Niederlagen erlitten und nur einen Sieg errungen, seit er 2018 nach einem beeindruckenden Start in seine UFC-Karriere eine Chance auf Tyron Woodleys Titel im Weltergewicht hatte.

Der Formrückgang des 29-Jährigen fiel mit einer Reihe von Verletzungsproblemen zusammen, die auch dazu geführt haben, dass eine Reihe seiner Kämpfe abgesagt wurden, darunter ein Zusammenstoß mit Vettori.

Nachdem Till seinen Rivalen mit Memen gequält hatte, die ihn mit Sloth aus „The Goonies“ verglichen und ihn einen Ork nannten, zog er sich wegen eines gebrochenen Schlüsselbeins aus ihrem Kampf im April 2021 zurück.

Der italienische Traum nahm den Rückzug seines Gegners nicht gut auf und beschuldigte Till öffentlich, eine Verletzung vorgetäuscht zu haben, um eine weitere Niederlage für den Scouser zu vermeiden.

„Ich werde von Tag zu Tag misstrauischer bei dieser Sache. Ich erwarte, dass er das Röntgenbild seines Schlüsselbeins oder so etwas ausstellt. Ich werde etwas misstrauisch“, sagte Vettori damals.

Vor seinem letzten Kampf bei UFC Paris gegen Robert Whittaker im September bestand Vettori darauf, dass er nicht mehr daran interessiert sei, gegen Till zu kämpfen, den er als „irrelevant“ und „wahnhaft“ bezeichnete.

Getty Er sollte im April 2021 gegen Vettori kämpfen, aber eine Verletzung bedeutete, dass der Kampf abgebrochen wurde

@darrentill2 – Twitter Till trollte seinen Rivalen im Vorfeld ihres unglückseligen Kampfes

Der britische MMA-Star reagierte, indem er Vettori als „großen dummen Mistkerl“ brandmarkte und darauf bestand, dass sie sich eines Tages unweigerlich treffen würden und die Dinge böse werden könnten.

Erst vor wenigen Wochen traf das Mittelgewichts-Duo in Thailand aufeinander und legte ihre Differenzen beiseite, um gemeinsam zu trainieren, obwohl Till zugibt, dass er sich nicht sicher war, wie ihr Treffen verlaufen würde.

„Ich habe bei Tiger Muay Thai im Käfig gerungen und ich habe gesehen, wie dieser große C *** hereingekommen ist, und ich dachte, wer zum Teufel ist das? Und er hat sich umgedreht und es ist Marvin und ich habe gedacht: „Oh, Scheiße, es ist an“, sagte er zu talkSPORT.

„Wir haben uns nur die Hände geschüttelt und sofort etwas Arbeit bekommen. Nichts von diesem Herumgequatsche, wie: ‚Oh, ich werde vielleicht bald gegen dich kämpfen, also werden wir nicht zusammen trainieren.‘ Wir haben es einfach miteinander gemacht und am nächsten Tag und am nächsten Tag.

Der Vater von vier Kindern hat eine ganz andere Sicht auf Vettori, nachdem er einige Zeit mit ihm verbracht hat, und scheint nun damit fertig zu sein, den 185-Pfund-Anwärter zu beleidigen.

@darrentill2.0 – instagram Der Gorilla sagt, Vettori sei einer der nettesten Menschen, die er je getroffen habe

@dricusduplessis – instagram Till konzentriert sich auf du Plessis, der eine Siegesserie von fünf Kämpfen in UFC 282 einfährt

„Ich bin dieser Typ, ich esse mit jedem und wenn ich sie sehe, weißt du, um welche Art von Rindfleisch es sich handelt. Es ist nur Fight Beef, nimm es nicht zu persönlich“, fügte Till hinzu.

„Ich dachte, Marvin würde es tatsächlich tun, aber er war super cool. Einer der nettesten Typen, die ich je getroffen habe. Vielleicht werden wir eines Tages kämpfen, aber ich kann nur Gutes über ihn sagen, nachdem ich ihn getroffen habe.“

Bevor ein möglicher Kampf mit Vettori Früchte tragen kann, muss Till zuerst an du Plessis vorbeikommen, der seit seinem Beitritt zur UFC im Oktober 2020 beeindruckend ist.

Der südafrikanische Schläger holte sich zwei Ko-Siege, um seine UFC-Karriere zu beginnen, bevor er beim letzten Mal einen blutigen Entscheidungssieg über den Dauerkandidaten Brad Tavares errang.

Vor UFC 282 hat er seinen Plan bekannt gegeben, Till zu stoppen, bevor er seinen Trainingspartner Khamzat Chimaev ins Visier nimmt, der voraussichtlich 2023 ins Mittelgewicht aufsteigen wird.