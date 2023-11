Einer der größten Eisberge der Welt treibt über die antarktischen Gewässer hinaus, nachdem er drei Jahrzehnte lang auf dem Boden lag

Nach Angaben des British Antarctic Survey treibt einer der größten Eisberge der Welt über die antarktischen Gewässer hinaus, nachdem er mehr als drei Jahrzehnte lang auf dem Boden lag.

Der als A23a bekannte Eisberg spaltete sich 1986 vom Filchner-Schelfeis der Antarktis ab. Er blieb jedoch am Meeresboden kleben und blieb viele Jahre im Weddellmeer.

Der Eisberg ist etwa dreimal so groß wie New York City und mehr als doppelt so groß wie der Großraum London und misst rund 4.000 Quadratkilometer (1.500 Quadratmeilen).

Andrew Fleming, ein Fernerkundungsexperte des British Antarctic Survey, sagte der BBC am Freitag, dass der Eisberg bereits seit einem Jahr treibt und nun scheinbar an Geschwindigkeit zunimmt und sich mithilfe des Windes an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel vorbeibewegt und Meeresströmungen.

„Ich habe ein paar Kollegen dazu befragt und mich gefragt, ob es eine mögliche Änderung der Schelfwassertemperaturen gibt, die das verursacht haben könnte, aber man ist sich einig, dass die Zeit gerade gekommen ist“, sagte Fleming der BBC.

„Es war seit 1986 am Boden, aber irgendwann sollte es (an Größe) so weit schrumpfen, dass es den Halt verlor und sich in Bewegung setzte“, fügte er hinzu.

Fleming sagte, er habe erstmals im Jahr 2020 eine Bewegung des Eisbergs entdeckt. Der British Antarctic Survey sagte, der Eisberg sei nun nicht mehr auf dem Boden und bewege sich entlang der Meeresströmungen in das subantarktische Südgeorgien.