Tottenham-Stürmer Harry Kane wurde von Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic als „einer der besten Spieler der Welt“ bezeichnet.

Der 29-Jährige wird als Ersatz für Robert Lewandowski immer wieder mit einem Wechsel in die Allianz Arena in Verbindung gebracht.

Es wurde behauptet, dass die Bundesliga-Giganten im nächsten Sommer einen Wechsel für den englischen Skipper unternehmen könnten, wenn er nur noch ein Jahr Zeit für seinen Vertrag in Nord-London hat.

Erst letzten Monat spielte Salihamidzic einen Wechsel für den Gewinner des Goldenen Schuhs der Weltmeisterschaft 2018 herunter.

Und der Bayern-Chef hat sich erneut geweigert, sich zu einem möglichen Transfer des Ex-Leihgabe von Leyton Orient zu äußern.

Allerdings lobte er Kane in einem Interview mit BILD TV nach dem 2:0-Auswärtssieg der Bayern in Hoffenheim am Samstag.

Über den talismanischen Mittelstürmer der Spurs sagte Salihamidzic: „Er ist einer der besten Spieler der Welt.

„Aber wir sprechen hier nicht von Spielern, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen.“

Anschließend erklärte er, dass die Bayern im Januar-Transferfenster nicht aktiv sein würden.

Salihamidzic fügte hinzu: „Wir haben diesen Sommer viel geleistet und ich denke, wir sind für die gesamte Saison sehr gut vorbereitet.

„Wir werden im Winter nicht auf dem Transfermarkt aktiv sein.“

Anfang dieses Monats beschrieb Kane die Bayern als einen „Top-Top-Klub“.

Aber er bestand darauf, dass er sich voll und ganz auf die Saison mit Spurs konzentriert.

Zu seiner Zukunft sagte er: „Ich konzentriere mich auf Tottenham Hotspur und versuche, mein Bestes für uns zu geben.

„Bayern ist sicher ein Top-Top-Klub, aber meine ganze Konzentration gilt Tottenham.“

Die Spurs wollen Kane unbedingt an einen neuen Vertrag binden, und Chef Antonio Conte fordert den Stürmer auf, zu neuen Bedingungen zu Papier zu kommen.

Er bemerkte: „Wir sprechen von einem Weltklasse-Stürmer und einem Spieler, der in diesem Moment der repräsentativste Spieler für Tottenham ist.

„Sicher möchte ich, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt.

„Aber in diesem Moment ist es für mich sehr wichtig, ihn glücklich zu sehen, total in diese Saison involviert, total in dieses Projekt und in das, was wir tun, involviert.

„Für mich ist das das Wichtigste. Dann ist es eine Entscheidung, die der Spieler und der Verein treffen müssen.“