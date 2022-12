„Einer der ältesten Hassarten“: Netanjahu sieht neue Quelle des Antisemitismus

Sowohl Fuentes als auch Ye, besser bekannt als Kanye West, haben eine Litanei antisemitischer Äußerungen abgegeben. Andere Persönlichkeiten, darunter Basketballstar Kyrie Irving, haben kürzlich ebenfalls Antisemitismus gefördert.

„Es gibt viele, viele Segnungen des Internetzeitalters, aber es bringt auch einen Fluch mit sich. Und der Fluch ist die Polarisierung“, sagte Netanjahu. „Beim Antisemitismus ist es die Verschmelzung, die Verschmelzung des Antisemitismus von der extremen radikalen Linken mit der extremen radikalen Rechten.“

Netanjahu, der eine politisch konservative Koalition anführt, die an die Macht zurückkehren soll, bezeichnete Trumps Abendessen als „inakzeptabel“, obwohl er seine Unterstützung für Trumps politische Entscheidungen als Präsident zum Ausdruck brachte. Führungskräfte „wägen ständig Interessen mit Werten ab“, sagte er.

„Ich hoffe, er sieht seinen Weg, sich da rauszuhalten und es zu verurteilen“, sagte Netanjahu über Trump.

Auf die Frage, ob er Trump als Präsident unterstützen würde, sagte Netanjahu, er würde sich „mit jedem auseinandersetzen, der zum Präsidenten gewählt wird“. Der designierte Premierminister, der am längsten amtierende Premierminister Israels ist, hat eine ausgeprägte Verbindung zur amerikanischen politischen Kultur, da er die High School in Cheltenham, Pennsylvania, und das College am MIT besucht hat.