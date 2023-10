Tel Aviv/Gaza. Die Frau, der 15-jährige Sohn, die siebenjährige Tochter und ein Enkel des in der arabischen Welt bekannten Al-Jazeera-Korrespondenten Al-Dahdu wurden kürzlich bei einem israelischen Luftangriff getötet. Nur einen Tag später stand er wieder vor der Kamera, wie das Magazin „Business Insider“ berichtete. In einem Video des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera erklärt er, warum er weitermacht.

Darin sagt er, es sei seine Pflicht gewesen, trotz der „Schmerzen“ und der „offenen Wunde“ wieder live zu gehen und so schnell wie möglich wieder über soziale Medien mit den Menschen zu sprechen. Er dankt den Menschen für ihr Beileid und ihre Gebete und sagt, er fühle sich aufgrund der anhaltenden Gewalt gezwungen, weiterzuarbeiten.

Korrespondent geht von „gezieltem“ Angriff aus

„Wie man sieht, wird überall geschossen. Es gibt Luftangriffe und Artilleriebeschuss, und die Dinge entwickeln sich weiter“, fährt er im Video fort. Hinter ihm ist Rauch zu sehen, der aus Gebäuden aufsteigt.

In einem weiteren von Al Jazeera veröffentlichten Video zeigt der Sender die Reaktion des Korrespondenten, als er vom Tod seiner Familie erfuhr. Darin sagt er, es sei offensichtlich, dass es sich um eine „Reihe gezielter Angriffe auf Kinder, Frauen und Zivilisten“ handele. Zuvor hatte er berichtet, dass sich seine Familie in verschiedene Gebiete aufgeteilt habe, um im Falle eines Angriffs auf ein Gebiet zumindest einige Mitglieder zu überleben.

FPA ist schockiert

Die israelische Armee sagte zu dem Vorfall, dass Soldaten die „terroristische Infrastruktur der Hamas“ in der Gegend angegriffen hätten.

Laut Al Jazeera hatte Al-Dahdus Familie im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza Zuflucht gesucht. Das Militär hatte zuvor im Süden des Küstengebiets eine „sichere Zone“ ausgewiesen.

Die Foreign Press Association (FPA) in Israel hat sich schockiert über den Tod der Familienangehörigen des Al Jazeera-Korrespondenten geäußert. „Wir fordern das israelische Militär auf, unverzüglich Nachforschungen anzustellen und Erklärungen dafür abzugeben, warum das Haus, in dem seine Familie Zuflucht suchte, angegriffen wurde“, hieß es in einer Erklärung der FPA am Samstag.

Die Foreign Press Association sagte, sie sei „zutiefst betrübt über den unsäglichen Verlust der Familie“ des Büroleiters des Arab Service in Gaza. Angesichts einer solchen Tragödie können Worte keinen Trost spenden.

