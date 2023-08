Lahaina, Hawaii

Als sich das Boot Lahaina nähert, scheint die Sonne stark, die Wellen bilden weiße Schaumkronen und an der Küste ist alles schwarz.

„Puamana ist weg!“ „, schreit ein Besatzungsmitglied geschockt und blickt auf eines der Urlaubsgebiete an der Westküste von Maui, das Touristen in die Gegend lockte und jetzt von einem Waldbrand zerstört wird.“

Die Ruinen erstrecken sich so weit das Auge reicht, 30 Meter hohe Kokospalmen sind bis zum Stamm verkohlt.

Es ist schwierig, überhaupt anzudocken. Fährschiffe sind verbrannt und gesunken, einfach im Meer geschmolzen, was zu Gefahren unter Wasser geführt hat.

Von den Rohren, den Plastik- und Glasfaserbooten, die sich zu einer bösen Suppe verflüssigt haben, strömt ein starker Gestank, der jetzt im Hafen schwimmt.

Endlich an Land ist die malerische, historische und einfach bezaubernde Stadt Lahaina nicht wiederzuerkennen.

Block für Block ist nur noch Asche. Einige Beton- und Steinmauern stehen noch, aber es ist schwer zu erkennen, was sie einst enthielten.

Das zweistöckige Pioneer Inn mit seinen luftigen umlaufenden Veranden ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es wurde 1901 erbaut und war das älteste Hotel auf Hawaii. Und es ist komplett verschwunden.

Sogar Bauwerke, die über Pfählen in den Pazifischen Ozean gebaut wurden, werden zu Asche verbrannt, was zeigt, wie die Flammen von Waldbränden, die durch Hurrikanwinde angefacht wurden, nicht nur bis zum Ufer reichten, sondern alles verschlang, was sie dort erreichen konnten.

Auf den Straßen liegen ausgebrannte Autogranaten.

Überlebende berichteten CNN, dass der Verkehr zum Stillstand kam, als sich das Feuer näherte, was einige Menschen dazu zwang, ins Meer zu rennen, um sich zu retten.

Aber mit einem Inferno auf der einen Seite und tückischen Wellen, verschüttetem Diesel und einem Riff auf der anderen Seite gibt es Befürchtungen, dass das Meer kein sicherer Ort war.

Der Galeriebesitzer Bill Wyland sagte gegenüber CNN, er sei mit seinem Harley-Davidson-Motorrad geflohen und auf dem Bürgersteig gefahren, um den Autos auszuweichen, die auf der Straße feststeckten.

„Flammen schossen über die Spitze und kamen auf dich zu. Ich wollte nicht einmal nach hinten schauen, weil ich wusste, dass sie hinter mir waren“, sagte er.

Als er ins Zentrum von Lahaina zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Galerie verschwunden und die Kunstwerke verbrannt waren.

Nur ein paar hundert Meter entfernt findet er einen Funken Hoffnung. Der Banyanbaum, der seit anderthalb Jahrhunderten ein Wahrzeichen der Stadt ist, ist verkohlt, steht aber noch.

„Ich schaue es mir jetzt an. Ich sage Ihnen, es wird überleben“, sagte er und stand im Schatten des riesigen, weitläufigen Baumes.

Wyland sagte, es könnte ein neues Lahaina geben, vielleicht besser als zuvor, räumte jedoch ein, dass die Geschichte der ehemaligen Hauptstadt des hawaiianischen Königreichs vorbei sei.

Bauer Eddy Garcia konzentriert sich mehr auf die unmittelbaren Bedürfnisse und ist immer noch verblüfft über das, was er sah.

„Es ging so schnell, es ging so schnell“, sagte er über die Ausbreitung des Feuers.

Er teilte CNN mit, dass er sein Ackerland öffnen werde, um Obdachlose unterzubringen, und forderte andere auf, sich fernzuhalten, aber jede Hilfe zu schicken, die sie könnten.

„Jedes einzelne Haus in Lahaina ist verschwunden“, sagte er. „Es ist apokalyptisch.“