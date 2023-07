Die Kosten für die Rettung einer Bohrmaschine im Wert von mehreren Millionen Dollar, die unter einer Straße im Westend eingeschlossen war, haben sich in nur wenigen Monaten fast verdreifacht. Die Stadtverwaltung sagte, die Arbeit zur Freilegung des Geräts sei komplizierter als zunächst angenommen.

Die aktualisierten Kostenschätzungen und der Zeitplan werden nächste Woche dem General Government Committee von Toronto vorgelegt. Aus Dokumenten geht hervor, dass die Arbeiten zur Befreiung einer Mikrotunnelbohrmaschine, die unter dem Old Mill Drive feststeckt, seit letztem Frühjahr auf 25 Millionen US-Dollar gestiegen sind – gegenüber etwa 9 Millionen US-Dollar im März.

Mitarbeiter der Stadt sagen, dass die zusätzliche Grundwasserversickerung am Standort und die Notwendigkeit einer stärkeren Bodenstabilisierung zum Preisanstieg beigetragen und das Projekt verzögert haben. Die Maschine bleibt eingeklemmt und die Arbeiten haben etwa sechs Monate länger gedauert als zunächst erwartet.

Die jüngste Verzögerung kommt bei den Anwohnern nicht gut an, die sagen, dass sie seit Jahren mit einem stetigen Strom an schwerem Gerät, Schmutz und Vibrationen durch die Bauarbeiten zu kämpfen haben. Die Preissteigerung sei die jüngste unangenehme Überraschung, sagte Tanya Boswick, die auf der Straße wohnt.

„Ich denke, jeder Steuerzahler in dieser Stadt sollte wütend darüber sein, wie viel Geld für dieses Projekt ausgegeben wird“, sagte sie. „Es gibt viele andere Gemeinschaften und Anliegen und Bedürfnisse, mit denen sich unsere Stadt auseinandersetzen muss.“

Boswick sagte, die Gemeinde habe schon seit Jahren mit Staub, Lärm und einem ständigen Zustrom von Baufahrzeugen zu kämpfen. Sie wollen, dass das Projekt abgeschlossen wird, sagte sie.

„Es ist eigentlich nur der ständige Lärm, die ständige Vibration“, sagte sie. „Ganz zu schweigen von all dem Staub und Schmutz, der zusätzlich zur schlechten Luftqualität herumwirbelt. Dadurch ist dieser Sommer zu einem echten Albtraum für die Menschen in dieser Gemeinde geworden.“

Pfeiler und Tore blockieren einen Teil des Old Mill Drive, wo weiterhin an der Rettung einer mehrere Millionen Dollar teuren Bohrmaschine gearbeitet wird, die unter der Oberfläche eingeschlossen ist. (Patrick Morrell/CBC News)

Iain Downie wohnt in einem Mehrfamilienhaus neben der Baustelle. Seine Wohnung blickt auf das Werk.

„Wir können nicht draußen auf unseren Balkonen sitzen“, sagte er. „Wegen des Staubs reinigen wir ständig alles. Wir tauschen die Raumluftfilter regelmäßig aus, weil der Staub einfach reinkommt.“

„Und wir müssen einfach hören, wie es allen in der Nachbarschaft wirklich schlecht geht, das macht wirklich keinen Spaß.“

Die Arbeiten zum Graben eines neuen Regenwasserkanals am Old Mill Drive begannen im März 2022. Das Projekt war darauf ausgelegt, chronische Kellerüberschwemmungen in der Gegend zu bekämpfen. Für den Bau des neuen Abwassertunnels entschieden sich die Mitarbeiter der Stadt für den Einsatz einer ferngesteuerten Mikrotunnelbohrmaschine mit einer Breite von 1,5 Metern und einer Länge von fünf Metern.

Der Plan sah vor, die Maschine 18 Meter unter der Erde zu platzieren und 282 Meter weit zu einem vorgefertigten Ausgangsschacht in der Bloor Street West zu fahren. Die Arbeiter mussten es tief unter der Erde platzieren, um eine Berührung mit der nahegelegenen U-Bahn-Linie Bloor-Danforth zu vermeiden.

Doch als die Maschine nur noch sieben Meter vor sich hatte, prallte sie gegen 14 unterirdische Stahlpfosten, die Teil des Baus eines nahegelegenen Wohnhauses waren. Es hat sich in ihnen verfangen und ist nun verdreht und vom Kurs abgekommen.

Stahl-Raffhalter hängen an der Oberfläche einer Mikrotunnelbohrmaschine, die von der Stadt zum Bau eines neuen Regenwasserkanals am Old Mill Drive eingesetzt wurde. Dieses Bild wurde im Untergrund aufgenommen, kurz nachdem die an dem Projekt beteiligten Auftragnehmer feststellten, dass das Fahrzeug angefahren wurde. Die Entfernung wurde durch Schlamm und Wasser erschwert. (Stadt Toronto)

Die Kosten für die Rettung der Maschine steigen um weitere 16 Millionen US-Dollar

Die ersten Arbeiten zum Graben des neuen Abwassertunnels waren mit 7,2 Millionen US-Dollar veranschlagt. Im März unterzeichnete die Stadt einen Alleinlieferantenvertrag zur Beschaffung der Maschine für geschätzte 9 Millionen US-Dollar.

Dem neuen Bericht zufolge sind die Kosten um weitere 16 Millionen US-Dollar auf 25 Millionen US-Dollar gestiegen.

Die Stadt sagt, die neuesten Zahlen basieren auf Schätzungen und stellen „die möglichen Kosten dar, die für die Durchführung der Notarbeiten erforderlich sind“.

„Die endgültigen Kosten und tatsächlichen Zahlungen basieren auf begründeten und beglaubigten Rechnungen“, heißt es in einer Erklärung der Stadt.

Die Auftragnehmer hatten gehofft, die Maschine bis Anfang April retten zu können. Die restlichen Abwasserarbeiten werden voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein.

Man geht davon aus, dass die Arbeiter die Maschine bis Ende August aus dem Boden ziehen können.

Die eingeschlossene Bohrmaschine hat einen Durchmesser von 1,5 Metern und eine Länge von fünf Metern. Bauunternehmer der Stadt werden in den kommenden Wochen versuchen, es in Teilen aus dem Tunnel unterhalb des Old Mill Drive zu entfernen. (Stadt Toronto)

Nach Angaben der Stadt stießen die Bauunternehmer beim manuellen Graben zur Rettung der Bohrmaschine auf mehr Wasser als erwartet.

„Um den Abtransport der Maschine sicher durchführen zu können, musste das Wasser entfernt und die umliegende Bodenfläche stabilisiert werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. „Dafür war ein Experte für Bodenverbesserung und -stabilisierung erforderlich.“

Coun. Gord Perks sagte, das Eindringen von Wasser sei ein Problem gewesen und das nasse Wetter habe die Sache nicht verbessert.

„Wenn es einen großen Regensturm gibt, wird die Arbeit, die sie leisten, um die Tunnelbohrmaschine herauszuholen, gefährdet“, sagte er.

Perks sagte, er verstehe die Frustration der Bewohner über das Projekt. Er hat häufigere Stadtbesprechungen mit der Nachbarschaft arrangiert, um die Menschen über die Situation auf dem Laufenden zu halten.

„Es ist völlig fair, dass sich die Leute darüber aufregen, dass sich ein Projekt, das in sechs oder acht Monaten abgeschlossen sein sollte, immer weiter hinzieht“, sagte er. „Das ist völlig verständlich. Aber es gibt hier keine magische, billige Lösung. Das wird einiges Geld kosten.“

Coun. James Pasternak ist Vorsitzender des allgemeinen Regierungsausschusses der Stadt. Stadträte würden den Mitarbeitern der Stadt am Montag gezielte Fragen stellen, sagte er.

„Das ist eine schockierende Summe“, sagte er. „Jetzt ist mir klar, dass die Arbeit, die erledigt werden muss, äußerst riskant und anspruchsvoll ist.“

Pasternak sagte, die Arbeiten seien dringend und es müsse weiterhin sichergestellt werden, dass die Fahrbahn rund um das Gelände nicht einstürze. Er ist jedoch zuversichtlich, dass aus dieser Situation Lehren gezogen werden können.

„Wir werden einige schwierige Fragen stellen, warum die einzige Quelle, warum es so viel Geld ist und welche Möglichkeiten es gibt, diese Gelder durch einen Rechtsstreit zurückzugewinnen“, sagte er.